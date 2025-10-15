Io Sono Fvg: 20 milioni di valore, motore di sviluppo per il Fvg

Il progetto “Io Sono Fvg”, più che un semplice marchio territoriale, si configura come un vero e proprio motore di sviluppo economico e coesione sociale per il Friuli Venezia Giulia.

Un’analisi rigorosa, condotta dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine su incarico della Fondazione Agrifood Fvg, ne quantifica l’impatto, rivelando un valore stimato superiore ai 20 milioni di euro e un generato fatturato aggregato di quasi 58 milioni.

Questi dati, presentati ufficialmente in occasione della Fiera di Udine, non sono solo numeri; rappresentano la concretizzazione di una strategia volta a valorizzare l’identità locale e a promuovere un modello di business sostenibile.

Il valore economico certificato (20.275.979 euro) riflette non solo il riconoscimento del marchio in termini di brand equity, ma anche la sua capacità di attrarre investimenti e di generare opportunità di business.

Il fatturato aggregato di 57.625.065 euro, calcolato sulla base di un campione significativo di aziende (405) che hanno aderito al progetto, testimonia l’efficacia dell’iniziativa nel rafforzare la competitività delle imprese friulane.

L’indagine, focalizzata sui dati relativi all’anno fiscale 2023 e realizzata tra novembre 2024 e gennaio 2025, ha evidenziato un impatto particolarmente positivo sulle società di capitali, con il 62% che ha registrato benefici diretti dall’adesione al marchio.

Ancora più significativo è il contributo del progetto per le società di persone, dove il marchio “Io Sono Fvg” incide per il 35% del fatturato aziendale, fungendo da vero e proprio volano per la crescita e la salvaguardia di attività spesso a conduzione familiare.

L’assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, Stefano Zannier, sottolinea come la filosofia alla base del progetto sia in grado di generare non solo profitti economici, ma anche benefici sociali e ambientali, promuovendo un’evoluzione continua delle aziende verso modelli più responsabili e sostenibili.

Questo approccio integrato garantisce che la crescita economica sia accompagnata da un miglioramento della qualità della vita e dalla tutela del territorio.

Il presidente della Fondazione Agrifood Fvg, Pier Giorgio Sturlese, descrive il progetto come un “circolo virtuoso” in cui tutti gli attori coinvolti traggono vantaggio.

Le imprese vedono incrementare i loro fatturati, con conseguente creazione di posti di lavoro e aumento del gettito fiscale per la Regione.

Le istituzioni finanziarie, grazie a un indicatore ESG (Environmental, Social, and Governance) più solido, possono erogare maggiori crediti, incentivando investimenti virtuosi.

Infine, i consumatori, sempre più attenti alla provenienza e alla sostenibilità dei prodotti che acquistano, contribuiscono a sostenere questo modello economico attraverso scelte di consumo consapevoli.

“Io Sono Fvg” si configura quindi come un esempio virtuoso di come la valorizzazione dell’identità territoriale, unita a una strategia di sviluppo sostenibile, possa generare un impatto positivo su tutta la comunità, rafforzando l’economia locale e promuovendo un futuro più equo e prospero.

Il progetto trascende la mera operazione di marketing, elevandosi a vero e proprio strumento di sviluppo regionale e di costruzione di un’economia più resiliente e inclusiva.