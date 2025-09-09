Made in Italy: l’Italia risale la china degli investimenti esteri

L’ascesa del Made in Italy nel panorama internazionale si configura come una narrazione complessa, intessuta di identità culturale, capacità innovativa e una strategia di internazionalizzazione mirata.

L’attuale posizione dell’Italia, che ha visto un significativo miglioramento nell’indice di attrattività degli investimenti esteri, testimonia un cambiamento di rotta rispetto a tendenze globali e un’inversione di tendenza rispetto a quanto osservato in molti altri paesi europei.

L’analisi recente dell’indice, presentata in occasione di eventi come quello di Cernobbio, rivela un avanzamento di sette posizioni negli ultimi tre anni, con un’accelerazione notevole nell’ultimo anno, che porta l’Italia dal ventitreesimo al sedicesimo posto.

Questo incremento non è un mero dato statistico, ma il riflesso di un’azione concreta volta a rafforzare la percezione del Paese come destinazione privilegiata per gli investitori.

È un segnale che indica come l’Italia stia diventando un polo attrattivo in un contesto economico globale caratterizzato da incertezze e sfide strutturali.

La performance italiana si distingue nettamente da quella di molte nazioni europee, che hanno registrato un calo di attrattività.

Questo risultato positivo sottolinea la capacità del sistema economico italiano di navigare in acque complesse e di dimostrare resilienza.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha giustamente sottolineato il ruolo cruciale delle imprese come vero motore dell’economia nazionale.

Non si tratta solo di sostenere le aziende esistenti, ma di favorire la nascita di nuove realtà, stimolando la ricerca e lo sviluppo, e promuovendo un ambiente favorevole all’innovazione.

L’inaugurazione dell’Innovation Hub di Bat a San Dorligo della Valle rappresenta un esempio emblematico di questo impegno.

L’ampliamento dello stabilimento, con l’introduzione di nuove aree produttive dedicate a prodotti di nuova generazione, non è solo un investimento in infrastrutture, ma un investimento nel futuro del Made in Italy.

Si tratta di un segnale forte verso il mercato internazionale, che comunica l’impegno dell’Italia nel rimanere all’avanguardia in settori strategici.

La chiave del successo risiede nella capacità di coniugare la preservazione dell’identità culturale italiana, pilastro fondamentale del Made in Italy, con la volontà di abbracciare l’innovazione tecnologica e di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato globale.

Si tratta di un processo continuo di evoluzione, che richiede una visione strategica, un forte coordinamento tra le istituzioni e il mondo delle imprese, e un costante dialogo con gli attori internazionali.

Il futuro del Made in Italy, e il posizionamento dell’Italia nel panorama economico mondiale, dipendono dalla capacità di proseguire su questa strada, consolidando i risultati ottenuti e aprendo nuove frontiere per la crescita e lo sviluppo.

L’ambizione non deve essere solo quella di recuperare posizioni perse, ma di creare un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, che sappia valorizzare le risorse umane e materiali del Paese, e che sappia rispondere alle sfide del futuro con creatività e determinazione.