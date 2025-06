Marelli, Tolmezzo: Garanzie per i Lavoratori e Monitoraggio Continuo

A seguito di un articolato confronto, conclusosi oggi in videoconferenza, si esprimono giudizi positivi in merito alle garanzie fornite da Marelli concernenti la produttività e la stabilità occupazionale dello stabilimento di Tolmezzo (Udine). Gli assessori regionali alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e al Lavoro, Alessia Rosolen, in seguito alla riunione coordinata dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con la direzione di Marelli Holding, le rappresentanze sindacali nazionali e i comitati aziendali dei dieci stabilimenti italiani (che impiegano complessivamente quasi 6.000 persone), sottolineano la necessità di un monitoraggio costante dell’evoluzione del piano di ristrutturazione del debito e del processo di trasformazione societaria in corso.L’attenzione è focalizzata sulla recente dichiarazione di Marelli, che esclude l’attivazione di una procedura di concordato preventivo, privilegiando un piano attestato, integrativo della procedura Chapter 11, in atto negli Stati Uniti. Questa scelta appare strategica per assicurare la continuità operativa dell’azienda e la tutela integrale dei posti di lavoro, evitando qualsiasi impatto negativo sull’attuale forza lavoro.Il 10 giugno, Marelli aveva formalmente comunicato alla Regione Friuli Venezia Giulia l’avvio della procedura Chapter 11, un meccanismo legale volto a gestire il debito a lungo termine, stimato in circa 4 miliardi di euro, e a promuovere una significativa riorganizzazione finanziaria, con l’obiettivo di rafforzare la solidità patrimoniale e facilitare un cambio di proprietà previsto per il 2025.Lo stabilimento di Tolmezzo, specializzato nella produzione di sistemi di illuminazione automobilistica, rappresenta un polo produttivo significativo, con 761 dipendenti. La sua resilienza è in parte attribuibile alla diversificazione del portafoglio clienti, che include importanti player del settore automotive come Stellantis, Audi, Bmw, Ferrari, Volkswagen e Land Rover, attenuando la vulnerabilità a fluttuazioni di domanda specifiche.Un elemento cruciale che distingue Tolmezzo rispetto ad altre sedi produttive del gruppo è l’assenza di misure di ammortizzazione sociale attivate. Questa circostanza, unita alla conferma degli attuali livelli di produzione, testimonia una solida base operativa e una capacità di adattamento alle sfide economiche che l’azienda sta affrontando. La fiducia riposta nelle rassicurazioni di Marelli si basa sulla consapevolezza che una gestione oculata e trasparente del processo di ristrutturazione è fondamentale per preservare il valore strategico dello stabilimento e per garantire il futuro dei lavoratori.