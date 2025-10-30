McFit a Trieste: il fitness italiano si evolve

A Trieste si inaugura un nuovo capitolo per il fitness italiano con l’apertura di un centro McFit, elemento chiave della strategia di espansione di Rsg Group GmbH, leader nel settore del wellness a livello globale.

Questo segna la quarantesima presenza del marchio McFit sul suolo italiano, un traguardo che testimonia la crescente rilevanza del gruppo nel panorama del fitness nazionale e il suo impegno a ridefinire i confini dell’esperienza sportiva.

Samuele Frosio, amministratore unico di Rsg Group Italia, ha sottolineato come l’apertura di Trieste rappresenti una tappa fondamentale in un percorso di crescita che pone l’individuo al centro.

McFit non si concepisce più come una semplice palestra, ma come un vero e proprio ecosistema dedicato al benessere a 360 gradi.

Un luogo dove la libertà personale, l’interazione sociale e la promozione di uno stile di vita sano si fondono per creare un ambiente stimolante e inclusivo.

Questa visione si traduce in offerte diversificate, programmi personalizzati e una forte attenzione alla community, elementi distintivi dell’approccio McFit.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha evidenziato l’importanza di questo investimento per la città di Trieste e per l’intera regione.

Il gruppo ha già dimostrato il suo impegno economico e sociale nella zona, contribuendo alla vitalità di un territorio che vanta una forte tradizione sportiva.

Fedriga ha sottolineato come l’attività sportiva sia un indicatore cruciale della qualità della vita, un fattore preventivo fondamentale per la salute pubblica e un motore di sviluppo economico.

La presenza di gruppi internazionali come Rsg Group rafforza l’attrattività di Trieste, confermando la sua posizione strategica nel panorama economico italiano.

A onorare l’evento, era presente Sarah Fahr, campionessa olimpica e mondiale con la nazionale italiana di pallavolo, simbolo di eccellenza sportiva e di dedizione al raggiungimento dei propri obiettivi.

La sua figura incarna i valori di impegno, passione e resilienza che McFit promuove nei suoi centri.

L’apertura di questo nuovo centro a Trieste non è solo un’espansione geografica, ma un investimento nel futuro del benessere italiano.

Un’opportunità per la comunità triestina di abbracciare uno stile di vita attivo e sano, supportata da un’infrastruttura all’avanguardia e da un team di professionisti dedicati.

L’obiettivo di Rsg Group è quello di creare una rete di centri fitness che siano veri e propri punti di riferimento per la salute e il benessere delle persone, contribuendo a costruire una società più attiva e consapevole.

La nuova sede si prefigge di diventare un polo attrattivo per appassionati del fitness di tutte le età e livelli di preparazione, offrendo un’ampia gamma di attività e servizi per soddisfare le diverse esigenze.