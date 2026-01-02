Nautaverso: Trieste tra tradizione, innovazione e riqualificazione urbana

Il progetto Nautaverso-Digital experience center avanza inestricabilmente legato alla trasformazione urbana di Porto Lido, un’iniziativa strategica volta a riaffermare l’identità di Trieste come città marinara, proiettandola verso un futuro che fonde tradizione e innovazione.

Più che una semplice riqualificazione, si tratta di una visione ambiziosa: creare un ecosistema dinamico che interseca cultura, scienza, tecnologia e turismo, con l’obiettivo di generare valore economico e sociale per l’intera regione.

Venezia Giulia Sviluppo plus srl (Vgs+ srl), società interamente partecipata dalla Camera di Commercio Venezia Giulia e stazione appaltante, ha recentemente concluso la fase di valutazione delle offerte per l l