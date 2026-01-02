cityfood
cityeventi
domenica 4 Gennaio 2026
Trieste Economia

Nautaverso: Trieste tra tradizione, innovazione e riqualificazione urbana

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il progetto Nautaverso-Digital experience center avanza inestricabilmente legato alla trasformazione urbana di Porto Lido, un’iniziativa strategica volta a riaffermare l’identità di Trieste come città marinara, proiettandola verso un futuro che fonde tradizione e innovazione.
Più che una semplice riqualificazione, si tratta di una visione ambiziosa: creare un ecosistema dinamico che interseca cultura, scienza, tecnologia e turismo, con l’obiettivo di generare valore economico e sociale per l’intera regione.
Venezia Giulia Sviluppo plus srl (Vgs+ srl), società interamente partecipata dalla Camera di Commercio Venezia Giulia e stazione appaltante, ha recentemente concluso la fase di valutazione delle offerte per l l

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap