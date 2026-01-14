Nuovo CEO all’Aeroporto FVG: Fabio Gallo guida la crescita.

L’Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.

p.

A.

inaugura una nuova fase strategica con l’ingresso di Fabio Gallo nel ruolo di Amministratore Delegato, una nomina che riflette l’ambizione di un’infrastruttura cruciale per lo sviluppo socio-economico del territorio.

La designazione, comunicata ufficialmente, segna il passaggio di consegne da Marco Consalvo, ora impegnato con la presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale, un incarico di rilevanza nazionale che testimonia la sua precedente leadership.

Fabio Gallo, figura di spicco nel panorama manageriale, porta con sé un bagaglio di competenze specialistiche.

La sua formazione accademica, culminata con una laurea magistrale in Economia Aziendale presso l’Università Carlo Cattaneo-Liuc Business University e un Master in Business Administration conseguito presso l’Ie Business School di Madrid, fornisce una solida base per affrontare le sfide complesse che caratterizzano il settore aeroportuale.

L’esperienza maturata in contesti operativi diversificati, in particolare presso Sogeaal-Aeroporto di Alghero e F2i Sgr, gli ha permesso di sviluppare una profonda comprensione delle dinamiche legate all’operatività, alla gestione finanziaria e all’incremento del traffico passeggeri e merci.

La nomina di Gallo non è solo una questione di sostituzione, ma una scelta strategica volta a innescare un processo di crescita sostenibile e innovativo.

L’Aeroporto di Trieste, in particolare, si trova in un momento cruciale, con l’esigenza di rafforzare la sua posizione nel contesto regionale e nazionale, migliorando la connettività, ampliando l’offerta di servizi e ottimizzando l’efficienza operativa.

Si tratta di un hub logistico e turistico vitale per il Friuli Venezia Giulia, la cui crescita è intrinsecamente legata allo sviluppo di infrastrutture avanzate e di una gestione lungimirante.

Il Presidente di Trieste Airport, Antonio Marano, ha espresso vivo entusiasmo per l’ingresso di Gallo, sottolineando la sua competenza e la sua capacità di guidare l’aeroporto verso nuovi traguardi.

La fiducia riposta nella nuova leadership si traduce in un forte impegno a consolidare i risultati finora raggiunti e a sviluppare progetti ambiziosi, che possano generare un impatto positivo sull’economia locale e sull’attrattività del territorio.

La sfida principale risiede nell’integrare le nuove strategie con le consolidate pratiche operative, preservando al contempo la qualità del servizio e la sicurezza, pilastri fondamentali per la reputazione dell’aeroporto.

L’era di Fabio Gallo promette di essere un capitolo significativo nella storia dell’Aeroporto Friuli Venezia Giulia, segnato da innovazione, crescita e un rinnovato impegno verso la comunità che serve.