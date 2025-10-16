Nuovo Presidente ASP: Marco Consalvo guida i porti di Trieste e Monfalcone

La governance del sistema portuale adriatico orientale si configura con un nuovo capitolo: il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ufficializzato la proposta di nomina dell’ingegner Marco Consalvo a presiedere l’Autorità di Sistema Portuale (ASP), un’entità cruciale per lo sviluppo infrastrutturale e logistico del Friuli Venezia Giulia.

La decisione, sancita attraverso una formale richiesta di intesa, rappresenta un passaggio chiave in un processo decisionale complesso, volto a garantire una leadership qualificata per un’area strategica per l’economia nazionale.

L’atto amministrativo, trasmesso al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, come imposto dalla legge, innesca la fase successiva del procedimento, necessaria per formalizzare la nomina e assicurare la continuità operativa dell’ASP, che gestisce i porti di Trieste e Monfalcone, due nodi vitali per il commercio internazionale e il trasporto di merci.

La scelta di Marco Consalvo, attualmente amministratore delegato del Trieste Airport, testimonia l’attenzione posta al profilo manageriale e alla capacità di visione strategica.

La sua esperienza nel settore dei trasporti e della logistica, maturata in un contesto dinamico come quello aeroportuale, si prefigura come un valore aggiunto per affrontare le sfide che attendono l’Autorità Portuale.

L’importanza del sistema portuale adriatico orientale trascende i confini regionali, proiettandosi a livello nazionale e internazionale.

I porti di Trieste e Monfalcone, infatti, rappresentano un’infrastruttura strategica per la rete logistica italiana, cruciale per la connessione con i mercati dell’Europa centrale e orientale.

La gestione efficiente e innovativa di questi porti è quindi essenziale per la competitività del Paese, contribuendo a sostenere la crescita economica, creare occupazione e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

La nomina di Consalvo, in questo contesto, si inserisce in una visione più ampia di sviluppo infrastrutturale che mira a potenziare la capacità portuale, ottimizzare i processi logistici, favorire la transizione verso una mobilità sostenibile e rafforzare il ruolo dell’Italia come hub logistico nel Mediterraneo.

Tra le priorità del nuovo Presidente, si prevede un’attenzione particolare alla digitalizzazione dei servizi portuali, all’incremento della capacità di movimentazione merci, alla sicurezza marittima e alla protezione dell’ambiente marino.

La sua leadership sarà chiamata a navigare in acque complesse, conciliando le esigenze di sviluppo economico, tutela ambientale e coesione sociale, per garantire un futuro prospero e sostenibile per il sistema portuale adriatico orientale e per l’intera regione.