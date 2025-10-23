Pilosio e BlueSky: Rivoluzione Green nel Restauro Infrastrutturale

Pilosio, storica realtà udinese specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni avanzate per l’edilizia temporanea – ponteggi, casseforme e sistemi sospesi – ha rivoluzionato le pratiche di ripristino infrastrutturale con il brevetto BlueSky, il primo sistema globale per la protezione di fiumi e terreni dall’inquinamento derivante da attività di manutenzione e restauro di opere d’arte.

La prima applicazione di questa innovativa tecnologia si è concretizzata nel contesto impegnativo del cantiere per la ricostruzione del ponte sull’autostrada A13, che attraversa il fiume Po tra Rovigo e Ferrara, un esempio emblematico delle sfide ambientali poste da questo tipo di interventi.

Il restauro di ponti e viadotti, sebbene essenziale per garantire la sicurezza e la durabilità delle infrastrutture, tradizionalmente comporta un rischio ambientale considerevole.

Tecniche come l’idrodemolizione e l’idroscabbling, impiegate per rimuovere il cemento degradato, generano enormi volumi di acque di lavaggio e detriti saturi di contaminanti, come polveri di cemento, sali disgelanti, metalli pesanti e altri agenti inquinanti.

In assenza di misure di contenimento adeguate, questi effluenti contaminano il suolo, le acque superficiali e sotterranee, con effetti potenzialmente dannosi per l’ecosistema locale.

Il sistema BlueSky affronta questa problematica con un approccio radicalmente nuovo.

Integrato nel sistema di ponteggi sospesi Flydeck, il cuore dell’innovazione risiede in una vasca convogliatrice realizzata in PVC ad alta resistenza.

Questa vasca intercetta le acque di scarico e i materiali di scarto prodotti durante le operazioni di restauro, impedendone il contatto diretto con l’ambiente.

Invece di essere rilasciate liberamente, le acque contaminate vengono raccolte in apposite sacche e successivamente estratte mediante pompe sommerse.

Il fluido raccolto viene poi trasferito in vasche di decantazione, dove i solidi in sospensione sedimentano, permettendo un trattamento e uno smaltimento sicuro e responsabile.

“Per Pilosio, l’innovazione non è solo una questione di performance tecnica, ma anche un imperativo etico,” sottolinea Nereo Parisotto, presidente di Pilosio e di Ponteggi Euroedile.

“Ogni nuovo progetto, ogni investimento in ricerca e sviluppo, deve essere guidato dalla consapevolezza dell’impatto ecologico potenziale.

Riteniamo che questo approccio sia fondamentale per contribuire attivamente alla creazione di un’edilizia veramente efficiente, sicura e, soprattutto, sostenibile.

” L’azienda si impegna quindi a integrare la salvaguardia ambientale come principio guida, non come semplice accessorio, nel suo percorso di sviluppo tecnologico.

BlueSky rappresenta un passo concreto verso un’edilizia che considera l’ambiente come un bene prezioso da proteggere e valorizzare.