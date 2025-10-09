Remazel e Jan De Nul: partnership per proteggere le infrastrutture sottomarine

Remazel, brand all’interno del prestigioso Gruppo Fincantieri, ha siglato una significativa partnership con Jan De Nul, primario fornitore globale di servizi di ingegneria marittima e offshore.

L’accordo prevede la fornitura di un sistema di attrezzature critiche per una nuova nave, un progetto che testimonia l’evoluzione strategica di Remazel e del Gruppo Fincantieri verso soluzioni sempre più sofisticate per le operazioni sottomarine.

Il cuore dell’intesa risiede nella progettazione e realizzazione di un sistema avanzato per il trasporto e la posa di massi rocciosi sul fondale marino.

Questa tecnologia, essenziale per la protezione di infrastrutture vitali come cavi sottomarini e oleodotti, supera i limiti operativi tradizionali.

Il sistema Remazel è in grado di operare in profondità fino a 400 metri, raggiungendo una produttività eccezionale di 2.000 tonnellate all’ora.

Questa capacità non è semplicemente quantitativa, ma qualitativa: garantisce una posa precisa e controllata, minimizzando i rischi ambientali e massimizzando la longevità delle protezioni.

La centralizzazione del controllo, integrata nel sistema, coordina in tempo reale tutte le attrezzature a bordo, ottimizzando i flussi di lavoro e incrementando la sicurezza degli operatori in un ambiente operativo intrinsecamente complesso.

Questa collaborazione si inserisce in un contesto globale di crescente importanza delle infrastrutture subacquee, spesso cruciali per l’approvvigionamento energetico e le comunicazioni internazionali.

Remazel e Fincantieri aspirano a consolidare la propria posizione come partner tecnologico di riferimento in questo segmento strategico, offrendo una gamma completa di soluzioni che coprono l’intera filiera, dall’ideazione alla realizzazione e all’assistenza.

Questo approccio *end-to-end* consente di anticipare le future esigenze del mercato e di rispondere alle sfide poste dalla crescente profondità e complessità degli ambienti operativi.

Secondo Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, l’accordo riflette una trasformazione profonda del panorama marittimo globale, con un aumento esponenziale della dipendenza dalle attività sottomarine.

La soluzione Remazel per la posa di massi rappresenta una frontiera tecnologica nella protezione delle infrastrutture sommerse, assumendo un ruolo sempre più rilevante per la sicurezza nazionale e la resilienza delle catene di approvvigionamento.

Folgiero ha inoltre evidenziato come Remazel si confermi un polo di eccellenza internazionale nell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi elettromeccanici all’avanguardia, frutto di una solida rete di collaborazioni con leader del settore come Jan De Nul, un rapporto che consolida la capacità di Remazel di offrire soluzioni innovative e personalizzate per le sfide più complesse del mondo marino.

La partnership non è quindi solo un contratto commerciale, ma un investimento strategico nella futura leadership tecnologica di Fincantieri nel settore offshore.