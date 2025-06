Ristrutturazione Illy: Daria cede la quota, nuova governance.

La famiglia Illy ha finalizzato una significativa ristrutturazione strategica del Gruppo, ridefinendo la governance di Holding Illy spa, fulcro finanziario e controllo apicale di IllyCaffè spa. L’operazione, comunicata ufficialmente, segna una tappa cruciale nell’evoluzione aziendale, riflettendo una visione di lungo termine e una ripartizione ottimizzata delle responsabilità.Al centro della manovra, la cessione da parte di Daria Illy, figlia del fondatore Riccardo, della sua quota di partecipazione, pari a circa il 19%, nella Holding Illy spa. Questa società, finora controllata pariteticamente da Andrea e Anna Illy, ora vede l’ingresso di Gruppo Illy spa come nuovo azionista di riferimento. L’iniziativa, radicata in un piano avviato nel 2021, mira a bilanciare in modo più efficace gli interessi del Gruppo con le esigenze di ciascun socio, perseguendo una governance più agile e focalizzata.L’uscita di Daria Illy, dopo oltre un decennio e mezzo di proficuo impegno all’interno del Gruppo, conclude un ciclo professionale significativo. Precedentemente disincantata di incarichi operativi, la decisione riflette un desiderio di esplorare nuove opportunità professionali. L’attenzione si concentrerà ora su tematiche di sostenibilità (Environmental, Social, and Governance – ESG), progetti di sviluppo internazionale con particolare attenzione all’intersezione tra Italia, Emirati Arabi Uniti e Oman, aree strategiche per il futuro del Gruppo e per la valorizzazione del suo patrimonio di competenze.L’operazione non si limita a una semplice riorganizzazione finanziaria, ma rappresenta un’evoluzione nella filosofia di gestione del Gruppo Illy. Sottolinea l’importanza della flessibilità e della capacità di adattamento in un contesto globale in rapida trasformazione, puntando su una governance distribuita e una leadership orientata all’innovazione e alla sostenibilità. L’esperienza di Daria Illy, seppur conclusa all’interno del Gruppo, lascia un’eredità di impegno e visione che continuerà a ispirare le future strategie aziendali, proiettando IllyCaffè verso un orizzonte di crescita responsabile e internazionalmente rilevante.