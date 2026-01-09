Snaidero: Regione chiede piano industriale, sospesa chiusura reparto

La complessa situazione che coinvolge Snaidero, un’azienda simbolo del tessuto industriale friulano, esige un approccio strategico e partecipativo, ben al di là delle semplici dichiarazioni di intenti.

La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a fornire il supporto necessario, ma ribadisce con fermezza che qualsiasi intervento pubblico deve essere strettamente vincolato all’aderenza a un piano industriale solido e condiviso, frutto di un dialogo costruttivo tra istituzioni, sindacati e management aziendale.

L’annuncio della chiusura del reparto verniciatura, che impatta direttamente su 27 lavoratori, ha acuito le tensioni e sottolineato l’urgenza di un’azione coordinata.

La Regione, pur consapevole del peso storico e dell’importanza strategica di Snaidero per l’economia regionale, non può eludere la necessità di responsabilità da parte dell’azienda.

La richiesta di un piano industriale dettagliato, presentato dall’amministratore delegato, non è una formalità, ma un presupposto imprescindibile per valutare la sostenibilità di eventuali misure di sostegno pubblico.

Parallelamente, la sospensione immediata della decisione di chiusura del reparto rappresenta un atto di responsabilità volto a preservare l’occupazione e a favorire un confronto sereno.

L’auspicio della Regione è quello di preservare un’eccellenza industriale che ha contribuito in modo significativo alla crescita del Friuli Venezia Giulia, tutelando al contempo il patrimonio di competenze e know-how accumulato nel tempo.

Tuttavia, questa ambizione non può tradursi in un sostegno indiscriminato, bensì in un’azione mirata a stimolare un cambiamento strutturale e a promuovere un modello di sviluppo sostenibile.

La Regione si rende disponibile a mettere in campo strumenti di politica del lavoro e a sfruttare le opportunità offerte da Friulia, ma questi interventi devono essere integrati in un progetto industriale complessivo che garantisca continuità produttiva, sviluppo tecnologico e occupazionale nel lungo termine.

Il dialogo istituzionale, sindacale e industriale deve trascendere le logiche di breve periodo e orientarsi verso obiettivi di crescita condivisa, fondati sulla trasparenza, la responsabilità e un’attenta valutazione delle dinamiche di mercato.

Un approccio che non si limiti a tamponare le emergenze, ma che miri a costruire un futuro solido per l’azienda e per i suoi lavoratori.

Il confronto odierno, per quanto necessario, ha evidenziato lacune in questo percorso, rendendo imprescindibile una riconvocazione urgente e costruttiva.