Tranvia di Trieste: Servizio Garantito e Manutenzione Programmata

La storica tranvia che collega il cuore di Trieste alle suggestive alture di Opicina, incastonata nel Carso triestino, manterrà inalterato il proprio servizio, assicurando una continuità operativa cruciale per la comunità e il turismo.

Questo impegno, frutto di una proficua collaborazione istituzionale, emerge da un recente incontro a Roma tra il Comune di Trieste e l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (Ansfisa).

La riunione, a cui hanno partecipato il sindaco Roberto Dipiazza, l’assessora competente Elisa Lodi, il funzionario comunale Giulio Bernetti e il direttore di Ansfisa con il suo team, ha avuto come fulcro la definizione di un piano di manutenzione pluriennale, orientato a preservare l’affidabilità e la sicurezza della linea.

L’approccio concordato rappresenta un equilibrio tra l’esigenza di garantire interventi programmati e l’imperativo di minimizzare l’impatto sulla fruibilità del servizio.

La sinergia tra Comune e Ansfisa si concretizza in un sistema di controlli periodici che, in linea con le normative vigenti, saranno integrati nel normale orario di esercizio, evitando interruzioni prolungate.

Questo metodo, particolarmente innovativo per un sistema di trasporto storico, testimonia l’impegno congiunto verso la sostenibilità operativa e la soddisfazione degli utenti.

Tuttavia, la necessità di adempiere a obblighi di legge specifici impone alcune eccezioni.

La revisione quinquennale della funicolare, elemento distintivo del tracciato e soggetto a regolamenti particolari, richiederà un’interruzione temporanea del servizio nel 2026.

Questa pausa, pur inevitabile, sarà pianificata con la massima cura per ridurre al minimo i disagi e consentire l’esecuzione degli interventi necessari per la sua sicurezza e longevità.

La tranvia di Trieste, un vero e proprio patrimonio storico-industriale risalente al 2002, rappresenta un’esperienza di viaggio unica.

Il suo percorso, lungo oltre 5 chilometri e caratterizzato da un notevole dislivello di 329 metri, culmina in un tratto a funicolare che affronta pendenze straordinariamente elevate, raggiungendo il 26%.

Questa sfida ingegneristica, unita all’eleganza delle carrozze d’epoca, rende la tranvia un simbolo dell’identità triestina e un’attrazione turistica di rilevanza internazionale.

Il piano di manutenzione, quindi, non è solo una questione di efficienza, ma anche di tutela di un bene culturale e di un’esperienza di viaggio indimenticabile.