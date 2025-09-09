Trieste: 1,7 milioni per un porto più efficiente e sostenibile

Il porto di Trieste, fulcro strategico del Mare Adriatico orientale, si proietta verso un futuro di eccellenza operativa e sostenibilità ambientale grazie all’assegnazione di due significativi finanziamenti europei, per un valore complessivo di 1,7 milioni di euro.

Questi progetti, Verkko e Presport, non solo rafforzano la posizione dell’Autorità di Sistema Portuale come polo attrattivo di risorse europee – portando il numero di progetti attivi a dieci, con un budget complessivo che supera i 5 milioni di euro – ma testimoniano un impegno profondo verso l’innovazione e la modernizzazione delle infrastrutture portuali.

Verkko, co-finanziato dal programma Connecting Europe Facility, mira a rivoluzionare la gestione dei trasporti eccezionali, un elemento cruciale per l’economia regionale.

Il progetto si concentra sull’implementazione di soluzioni digitali avanzate che ottimizzano le procedure di accesso ai varchi portuali, riducendo drasticamente i tempi di attesa e migliorando l’efficienza logistica.

Questa iniziativa non si limita a snellire le operazioni, ma promuove anche una maggiore trasparenza e prevedibilità per gli operatori, favorendo la competitività del porto di Trieste.

L’adozione di una piattaforma digitale centralizzata per la gestione dei permessi e il monitoraggio in tempo reale dei movimenti dei trasporti eccezionali rappresenta un passo fondamentale verso un sistema portuale più agile e reattivo.

Presport, finanziato da Interreg Italia-Croazia, abbraccia un approccio olistico alla sostenibilità e alla digitalizzazione, delineando un piano d’azione articolato che coinvolge diverse aree critiche.

Al cuore del progetto si trova la transizione energetica, con la progettazione e l’installazione di infrastrutture per il “cold ironing”, ovvero l’alimentazione elettrica a terra delle navi, riducendo drasticamente le emissioni inquinanti durante le operazioni di attracco.

Parallelamente, si interviene sull’illuminazione portuale, sostituendo le tradizionali torri faro con tecnologia LED a basso consumo energetico, e si potenzia significativamente il sistema di videosorveglianza, migliorando la sicurezza e la protezione delle infrastrutture.

Un elemento distintivo di Presport è l’adozione di una piattaforma digitale dedicata all’economia circolare, un vero e proprio ecosistema virtuale che facilita la tracciabilità dei materiali, promuove il riuso e il riciclo dei rifiuti, e stimola la collaborazione tra le imprese coinvolte nella filiera logistica.

Questo approccio innovativo non solo contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale, ma genera anche nuove opportunità di business e rafforza il ruolo del porto di Trieste come hub per l’economia sostenibile.

Come sottolinea il sub-commissario dell’Authority, Pierpaolo Danieli, questi investimenti rappresentano una “spinta ulteriore verso il porto del futuro”, un porto sempre più innovativo, resiliente e attento alle esigenze delle comunità locali.

L’ambizione è di creare un modello portuale di eccellenza, in grado di coniugare la crescita economica con la tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita.

La sinergia tra Verkko e Presport, focalizzati rispettivamente sull’ottimizzazione dei flussi di traffico e la decarbonizzazione delle attività portuali, disegna un futuro in cui il porto di Trieste continua a essere un motore di sviluppo per l’intera regione adriatica.