Trieste-Muggia: Raddoppia la mobilità sostenibile sul mare.

Il collegamento marittimo Trieste-Muggia, fulcro strategico della mobilità sostenibile nel sistema di trasporto pubblico locale friulano, ha registrato nel 2025 risultati senza precedenti, consolidando il suo ruolo come alternativa di trasporto efficiente e popolare.

Questo successo, inserito nel quadro del contratto di gestione delegata tra Regione Friuli Venezia Giulia e Tpl Fvg, e gestito operativamente da Trieste Trasporti tramite la società Delfino Verde Navigazione, testimonia un’evoluzione significativa rispetto al passato e un’attenzione crescente verso soluzioni di trasporto pubblico innovative e a basso impatto ambientale.

I dati del 2025 rivelano un incremento esponenziale del flusso passeggeri, con 183.361 unità trasportate, un dato che segna un balzo in avanti rispetto ai 155.289 del 2024, tradotto in una crescita vigorosa del 18%.

Questa performance non è frutto del caso, ma il risultato di un’attenta pianificazione strategica che ha saputo intercettare le esigenze di una popolazione sempre più sensibile alle tematiche della sostenibilità e alla ricerca di percorsi alternativi per la mobilità urbana e periurbana.

L’analisi mensile del traffico passeggeri evidenzia picchi significativi nei mesi estivi, con luglio (22.291 passeggeri, +31%) e agosto (24.644 passeggeri, +23%) che si confermano periodi di massima fruizione del servizio.

Tuttavia, l’incremento percentuale più marcato si è verificato a settembre (+43%) e dicembre (+43%), suggerendo un ampliamento della base di utenti e una crescente popolarità del servizio anche al di fuori della stagione turistica.

I picchi assoluti, legati a ricorrenze specifiche, riflettono ulteriormente l’attrattiva del collegamento: il Carnevale (2.400 passeggeri), il primo maggio (5.000 passeggeri), Ferragosto (7.000 passeggeri) e la Barcolana (5.500 passeggeri) hanno visto un incremento significativo dell’utilizzo.

L’impegno a favorire la mobilità dolce è sottolineato dal trasporto di 9.000 biciclette, un dato che evidenzia come la linea marittima Trieste-Muggia non si limiti a collegare due località, ma si inserisca in un sistema più ampio di reti ciclabili e percorsi pedonali, incoraggiando un approccio integrato alla mobilità.

L’attivazione del servizio notturno, dal 14 giugno al 12 ottobre, con 6.377 passeggeri trasportati, testimonia la volontà di rispondere a nuove esigenze di trasporto serale, ampliando l’orario di servizio e la copertura delle necessità degli utenti.

La collaborazione sinergica con il Comune di Muggia si rivela un elemento cruciale per il successo del progetto, garantendo un’offerta di trasporto pubblico locale integrata e in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio, contribuendo a decongestionare il traffico stradale e a promuovere una mobilità più sostenibile e a misura di persona.

Il futuro del collegamento marittimo Trieste-Muggia si prospetta ricco di nuove opportunità, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il suo ruolo di motore di sviluppo e di connessione tra le comunità locali.