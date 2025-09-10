Trieste: Stallo Portuale, Rischio per l’Economia del Nord Est

Il Porto di Trieste, fulcro strategico per l’economia del Nord Est, si trova da tempo in una condizione di stallo gestionale che rischia di compromettere la sua vitalità e il suo ruolo di snodo cruciale nelle dinamiche commerciali europee.

L’assenza di una leadership definita, protrattasi per oltre un anno, ha generato un clima di incertezza che permea l’intero ecosistema portuale, minando la fiducia degli operatori, frenando gli investimenti e mettendo a repentaglio la tutela dei diritti dei lavoratori.

La richiesta urgente di Cgil e Filt non è una semplice sollecitazione a riempire un vuoto di potere, ma una rivendicazione di un modello di governance che ponga al centro la competenza, la continuità progettuale e la salvaguardia del bene comune.

Il segretario generale della Cgil Fvg, Michele Piga, sottolinea la necessità di una forte governance pubblica, capace di orchestrare un piano strategico a lungo termine, valorizzando il capitale umano e garantendo condizioni di lavoro dignitose e sicure.

Il Porto, in questa visione, deve essere un motore propulsivo per lo sviluppo industriale, un punto di snodo efficiente e competitivo nel contesto europeo, non un mero aggregato di attività commerciali.

La critica rivolta alla politica, e in particolare alla classe dirigente regionale e locale, è un monito a superare logiche partitiche e a perseguire l’interesse superiore del territorio.

L’interferenza politica, intesa come responsabilità di visione e di programmazione, è auspicabile, mentre l’ingerenza partitica rischia di perpetuare l’attuale situazione di impasse.

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, sono chiamati a esercitare un ruolo attivo a Roma, sollecitando soluzioni concrete e garantendo che le istanze del Porto di Trieste siano ascoltate e prese in seria considerazione.

Sasa Culev, segretario generale Filt Cgil Fvg, evidenzia con chiarezza che l’assenza di una governance efficace lascia il sistema portuale in balia delle dinamiche di mercato, con conseguenze negative per tutti gli attori coinvolti.

L’impossibilità di programmare interventi strutturali, di investire in infrastrutture e tecnologie innovative, e di definire standard qualitativi elevati, rischia di relegare il Porto di Trieste a un ruolo marginale nel panorama europeo, erodendo la sua competitività e compromettendo la sua capacità di attrarre traffici.

La situazione si riflette negativamente anche sulla contrattazione collettiva, con la scadenza o la prossima scadenza di numerosi contratti integrativi di secondo livello, generando ulteriore incertezza e alimentando il malcontento tra i lavoratori.

La mobilitazione sindacale, pur momentaneamente sospesa in attesa di ulteriori chiarimenti, testimonia la gravità della situazione e la determinazione dei lavoratori a difendere i propri diritti e a rivendicare un futuro dignitoso per il Porto di Trieste.

L’urgenza di una risoluzione positiva è amplificata dal contesto europeo in rapida evoluzione, caratterizzato da nuove sfide e opportunità.

Il Porto di Trieste deve essere in grado di intercettare queste dinamiche, cogliendo le opportunità offerte dalla transizione ecologica, dalla digitalizzazione e dalla riorganizzazione delle filiere logistiche globali.

Solo una leadership forte, competente e orientata al futuro potrà garantire al Porto di Trieste di ritrovare la sua centralità strategica e di contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale del territorio.