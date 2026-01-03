Varo di lusso: l’ingegneria italiana al servizio di un maxi yacht

L’avanzata tecnologia e l’ingegneria navale italiana si confermano protagoniste nel settore della cantieristica di lusso con il varo di un nuovo maxi yacht, un’opera titanica realizzata da Seadock (Gruppo Samer), specializzata nella costruzione di scafi in acciaio di notevoli dimensioni e nella movimentazione di carichi eccezionali.

L’unità, destinata a un armatore internazionale e commissionata da CNB, rappresenta un traguardo significativo per l’azienda marchigiana, il terzo scafo di tale portata ad essere completato.

Le dimensioni monumentali della nave – 43,12 metri in lunghezza, 8,75 in larghezza e 12,65 in altezza – hanno richiesto un’operazione logistica complessa e meticolosamente pianificata.

Per agevolare il trasferimento dalla banchina al luogo di allestimento, è stata impiegata una sofisticata piattaforma di trasporto modulare autopropulsa (SPMT), capace di gestire carichi di peso e dimensioni eccezionali con precisione millimetrica.

Successivamente, lo scafo è stato imbarcato su una chiatta, pronta a intraprendere la traversata marittima verso i Cantieri delle Marche di Ancona, dove sarà completato l’allestimento degli interni e delle dotazioni di bordo, trasformandolo in un lussuoso yacht.

Il processo completo richiederà circa diciotto mesi, un arco temporale che testimonia l’impegno e l’esperienza delle maestranze coinvolte.

“Questo progetto conferma il nostro ruolo di riferimento nella realizzazione di scafi in acciaio di elevata complessità,” ha dichiarato Piero Bessi, amministratore delegato di Seadock.

“La collaborazione con CNB si è rivelata fondamentale per questo successo, e la fiducia che ci è stata accordata testimonia la qualità del nostro lavoro.

” L’azienda non si ferma qui, con una quarta unità già in fase di produzione, avviata in parallelo al varo dell’unità appena trasferita.

Questa strategia di produzione continua riflette l’ambizione di Seadock di ampliare ulteriormente il proprio portafoglio di commesse e consolidare la propria posizione come leader nel settore della cantieristica navale di lusso, contribuendo attivamente alla crescita del distretto industriale marchigiano e all’esportazione di know-how e tecnologia italiana nel mondo.

Il successo di questa operazione è un ulteriore esempio di come l’innovazione tecnologica, l’esperienza artigianale e la capacità di gestire progetti complessi si uniscano per creare opere d’arte galleggianti di altissimo livello.