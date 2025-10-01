Appello per la Palestina: firme autorevoli chiedono azione all’Italia

Un solenne appello per la salvaguardia dei diritti umani e l’applicazione rigorosa del diritto internazionale umanitario in Palestina è stato recentemente rivolto alle massime istituzioni italiane.

La missiva, un documento di profonda eco civile, è il risultato di un’iniziativa congiunta promossa dai collettivi “Cittadini per la Palestina” di Portogruaro e Pordenone, e si rivolge direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri Antonio Tajani (Affari Esteri) e Guido Crosetto (Difesa), e ai presidenti delle commissioni parlamentari competenti in materia di esteri e difesa.

L’atto, che testimonia un’ampia convergenza di sensibilità e competenze, si configura come una risposta concreta alla grave escalation di violenza e sofferenza che affligge la regione.

L’elenco dei firmatari, un catalogo di voci autorevoli provenienti da diversi settori, sottolinea la portata trasversale della preoccupazione e l’urgenza di un intervento deciso da parte delle istituzioni italiane.

A presiedere questo coro di voci è Shirin Ebadi, figura di riferimento a livello globale nella difesa dei diritti umani, insignita del Premio Nobel per la Pace nel 2003.

La sua presenza rafforza il significato simbolico dell’appello, elevandolo a monito universale per la comunità internazionale.

Il mondo scientifico e accademico, pilastro fondamentale per una comprensione approfondita delle dinamiche in gioco, è rappresentato da personalità di spicco come Silvio Garattini, eminente figura nella ricerca biomedica; Giuseppe Remuzzi, esperto di nefrologia e sanità globale; Stefano Allievi, studioso di Islam e dialogo interculturale; e Bernard Friot, analista di politica internazionale.

La loro partecipazione evidenzia la necessità di un approccio informato e basato su dati concreti per affrontare la crisi.

L’architettura contemporanea, espressione di creatività e visione del futuro, trova voce in Massimiliano Fuksas, architetto di fama internazionale, che con la sua firma sottolinea l’importanza di una prospettiva umanitaria e di una ricostruzione basata sulla giustizia e sulla sostenibilità.

Il mondo dell’informazione e della comunicazione, custode della verità e tramite per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, è rappresentato da giornalisti e scrittori di grande rilievo, tra cui Concita De Gregorio, Annalisa Cuzzucrea, Massimo Cirri, Vera Gheno e Matteo Saudino, ognuno portatore di una sensibilità e di un punto di vista unici.

La letteratura italiana, con la sua capacità di raccontare l’animo umano e di esplorare le complessità delle relazioni sociali, è rappresentata da narratrici e scrittori di talento, tra cui Viola Ardone, Michela Marzano, Marco Balzano, Federica Manzon e Piergiorgio Pulixi.

La dimensione internazionale, fondamentale per comprendere la portata globale della crisi, è arricchita dalla partecipazione di figure di spicco del panorama letterario mondiale, tra cui lo scrittore irlandese William Wall, lo spagnolo Agustín Martínez, la scrittrice croata Maja Klaric e il poeta sloveno Goran Vojnović.

L’appello, lungi dall’essere una semplice protesta, si configura come un invito pressante a un’azione politica responsabile, improntata al rispetto del diritto internazionale, alla protezione dei civili inerme e alla ricerca di soluzioni pacifiche e durature per il conflitto israelo-palestinese.

Si tratta di un monito a non restare indifferenti di fronte a una tragedia umanitaria che rischia di destabilizzare l’intera regione e di compromettere i valori fondanti della convivenza civile.