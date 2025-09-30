Fvg, Consiglio allineato al Governo su Israele-Palestina: approvazione controversa

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha espresso un chiaro sostegno, con mozione urgente, all’attuale linea politica governativa in merito al conflitto israelo-palestinese e alla prospettiva di un accordo di pace per Gaza.

L’atto deliberativo, proposto con forza dalle forze di maggioranza, sollecita il Presidente della Regione e la Giunta a veicolare al Governo nazionale l’importanza di perseguire il percorso tracciato dall’esecutivo nazionale, auspicando un sostegno tangibile e concreto al Piano statunitense volto a una risoluzione duratura e pacifica che tenga conto delle esigenze di entrambe le popolazioni.

Le proposte alternative presentate dall’opposizione, incentrate sulla promozione dei diritti umani, del diritto internazionale e sul riconoscimento dello Stato palestinese, unitamente alla richiesta di sospensione dei rapporti istituzionali con Israele, non hanno ricevuto l’approvazione dell’assemblea legislativa.

Il dibattito, animato da contrastanti sensibilità e prospettive, ha visto i rappresentanti della Lega, attraverso il capogruppo Antonio Calligaris, sottolineare l’ampia accettazione del piano di pace da parte di nazioni arabe e dell’Autorità Palestinese, evidenziando il suo potenziale trasformativo.

Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha respinto con fermezza le accuse rivolte al governo nazionale, ricordando inoltre che né il Partito Democratico né il Movimento 5 Stelle, durante i loro rispettivi governi, hanno formalmente riconosciuto lo Stato palestinese.

Diego Moretti, capogruppo del Partito Democratico, ha sollevato una questione cruciale: la necessità di una trasparenza maggiore riguardo ai contenuti effettivi del piano di pace, chiedendo una comunicazione diretta e non filtrata attraverso i media.

Questa richiesta riflette un’apprensione diffusa circa la potenziale opacità dei negoziati e la necessità di una verifica indipendente.

Massimo Moretuzzo, capogruppo di Patto per l’Autonomia, ha focalizzato l’attenzione sull’assenza di una presa di posizione esplicita da parte del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, condannando le azioni intraprese in ambito bellico.

L’approvazione della mozione di maggioranza segna un momento di allineamento politico regionale con la linea governativa nazionale, pur evidenziando le profonde divisioni esistenti e la necessità di un dialogo costruttivo per affrontare le complesse sfide umanitarie e geopolitiche che il conflitto israelo-palestinese pone.

La discussione ha messo in luce, inoltre, la delicatezza di un tema che coinvolge valori fondamentali come la pace, la giustizia, i diritti umani e l’autodeterminazione dei popoli.

La richiesta di trasparenza e l’assenza di una condanna esplicita delle azioni militari suggeriscono la persistenza di interrogativi e la necessità di un’analisi critica e indipendente degli sviluppi futuri.