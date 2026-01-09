La Vita Cattolica: un secolo di fede e impegno a Udine

Un secolo di voce, un patrimonio di fede: “La Vita Cattolica” celebra un traguardo storico nell’arcidiocesi di Udine.

Nata nel 1924 come periodico occasionale, la pubblicazione si è evoluta nel 1926 nella sua forma settimanale, divenendo un punto di riferimento per la comunità diocesana e un osservatorio attento alle trasformazioni culturali e sociali del territorio friulano.

L’arcidiocesi, in collaborazione con i suoi canali di comunicazione, ha concepito un anno intero di celebrazioni, un percorso articolato che unisce eventi culturali, momenti di riflessione e iniziative di commemorazione.

Questo anniversario non è solo una ricorrenza, ma un’opportunità per ripercorrere la storia, analizzare il presente e proiettarsi verso il futuro, mantenendo salde le radici nella fede e nell’impegno sociale.

Monsignor Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine, sottolinea come “La Vita Cattolica”, unitamente a Radio Spazio, sia un prezioso strumento di informazione e riflessione.

Grazie alla proficua collaborazione di professionisti della comunicazione e di esperti di diversi settori, il giornale ha saputo affrontare temi complessi, stimolare il dibattito e interpretare i cambiamenti in atto nella società civile, con un occhio sempre rivolto ai valori morali e religiosi che costituiscono l’identità culturale delle comunità locali.

La pubblicazione, infatti, si pone come ponte tra la tradizione e le sfide contemporanee, offrendo una prospettiva originale e costruttiva.

Don Daniele Antonello, direttore della pubblicazione, evidenzia la volontà di affrontare con coraggio la sfida di rappresentare il nostro tempo, attraverso un giornalismo attento e responsabile.

L’obiettivo è offrire un’informazione completa, non solo di cronaca religiosa, ma anche di rilevanza sociale e culturale, capace di parlare alle diverse generazioni e di stimolare la partecipazione attiva alla vita civile.

Il calendario celebrativo si arricchisce di eventi significativi: il convegno “L’informazione cattolica: storia di ieri, sfide di domani”, con la partecipazione del direttore di Avvenire, Marco Girardo, offrirà spunti di riflessione sul ruolo della stampa religiosa nell’era digitale.

A seguire, quindici serate socio-culturali animeranno il territorio, intrecciandosi con le celebrazioni del cinquantesimo anniversario del terremoto che ha colpito il Friuli, un evento che ha profondamente segnato la memoria collettiva e l’impegno della Chiesa locale.

Il concerto “Gaudet Aquilegia”, con la partecipazione di un ensemble d’archi, il coro VocinVolo e il celebre trombettista Paolo Fresu, concluderà il cartellone con un momento di bellezza e spiritualità, per celebrare la gioia e la resilienza di una comunità che guarda al futuro con speranza e fede.

Il centenario di “La Vita Cattolica” si configura quindi come un percorso di crescita, un invito a rinnovare l’impegno al servizio della comunità e alla diffusione dei valori evangelici nel contesto della società contemporanea.