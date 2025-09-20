Libertà di espressione: un dovere per la democrazia.

L’esortazione alla libertà, declinata in ogni sua possibile iterazione – dagli appelli che si levano, a prescindere dalla loro origine o autorevolezza, fino alla vibrante espressione della dissidenza e alla celebrazione delle differenze – è un principio fondante di una società matura.

Come ammoniva Rino Gaetano, la celebrazione della diversità non può prescindere da un perimetro di rispetto, un confine sottile che preservi la possibilità di un dialogo costruttivo.

La liberazione della creatività, in particolare, e più in generale, la libertà di espressione, rappresentano un imperativo per la crescita culturale e civile di una comunità.

La vera sfida risiede nella capacità di garantire che la fioritura di un pensiero non soffochi la possibilità per altri pensieri di emergere.

Questo richiede un impegno costante a proteggere lo spazio per le voci dissenzienti, anche quando queste risultano scomode o in contrasto con le nostre convinzioni.

Il dialogo, anche quando acceso, non deve mai degenerare in violenza, poiché solo in un contesto pacifico ogni posizione può esprimersi liberamente e ogni dissenso può essere legittimamente manifestato.

La dissonanza, lungi dall’essere un elemento destabilizzante, si rivela un potente motore di innovazione e progresso.

È nel confronto tra prospettive divergenti che si generano nuove idee, si smuovono certezze e si affina la comprensione della realtà.

L’affermazione del ministro della Cultura Giuli, in risposta all’appello proveniente da Pordenonelegge, incarna questo principio: la libertà di espressione, anche quando concerne tematiche complesse e sensibili come la situazione umanitaria a Gaza, deve essere un diritto inalienabile, protetto e valorizzato.

Si tratta di un appello alla responsabilità intellettuale e civile, che invita a superare le barriere del pregiudizio e ad accogliere la complessità del dibattito pubblico, riconoscendo il valore intrinseco di ogni voce, anche quando critica o in disaccordo.

La salvaguardia di questa libertà non è un favore concesso, ma un dovere imprescindibile per la salute democratica di una nazione.