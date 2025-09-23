Scuola e Proteste: Allarme per l’Imparzialità dell’Insegnamento

La recente ondata di segnalazioni che mi sono pervenuti solleva questioni di profonda importanza per il futuro della nostra istruzione e per il ruolo che gli insegnanti ricoprono nella formazione delle nuove generazioni.

Le accuse di lezioni unilaterali, che presentano una prospettiva come verità indiscussa senza stimolare il pensiero critico e il confronto, rappresentano una seria deviazione dai principi fondamentali che animano il nostro sistema scolastico.

È imprescindibile ribadire che il ruolo dell’educatore non è quello di un proselita, ma di un facilitatore del pensiero, un mediatore che introduce i ragazzi a diverse interpretazioni, li incoraggia a formulare domande, a sviluppare un’analisi personale e a costruire una visione indipendente.

L’aula scolastica non può trasformarsi in un’arena ideologica, un palcoscenico per la promozione di un’unica visione del mondo.

Le istituzioni educative, e in particolare il corpo docente, hanno la responsabilità di garantire un ambiente di apprendimento pluralistico, dove ogni punto di vista, anche quello minoritario o contrastante, possa essere esaminato con rigore e rispetto.

L’assenza di un contraddittorio costruttivo, la soppressione del dibattito, compromettono la capacità degli studenti di sviluppare un pensiero autonomo, di elaborare giudizi ponderati e di affrontare le complessità del mondo con spirito critico.

Qualora queste segnalazioni si confermassero accurate, non esiterò a sollecitare l’intervento del Parlamento, affinché venga effettuata un’indagine approfondita e si adottino le misure correttive necessarie.

Non possiamo tollerare che la scuola, luogo di crescita e di formazione, venga strumentalizzata per fini ideologici.

La tutela dell’imparzialità e dell’obiettività dell’insegnamento è un dovere imprescindibile.

Parallelamente, esprimo la mia profonda preoccupazione per gli episodi di violenza e vandalismo che hanno accompagnato la recente manifestazione a Trieste.

È fondamentale distinguere nettamente tra il diritto di manifestare pacificamente e gli atti di inciviltà, come il blocco delle strade con cassonetti o il lancio di oggetti contro le forze dell’ordine.

Tali comportamenti non solo compromettono la legalità e la sicurezza pubblica, ma screditano anche la legittimità della causa che pretendono di sostenere.

La partecipazione a una protesta non può giustificare atti violenti; al contrario, rafforza l’importanza di un’espressione pacifica e rispettosa delle regole.

È imperativo che i responsabili di questi atti vengano identificati e chiamati a rispondere delle proprie azioni, al fine di riaffermare il primato dello stato di diritto e il valore del dialogo costruttivo.