Trieste, sventato attentato al Papa: indagine rivela legami Isis-K.

Nel luglio del 2024, Trieste, città di confine e crocevia culturale, è stata teatro di una potenziale minaccia alla sicurezza del Pontefice, Papa Francesco, durante la conclusione della 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia.

Un’indagine riservata, ora oggetto di divulgazione da parte del quotidiano *Il Piccolo*, rivela l’esistenza di un piano, presumibilmente orchestrato da elementi legati all’Isis-K, mirante all’eliminazione del Sommo Pontefice.

La scoperta di un’arma, una pistola automatica CZ modello 7B calibro 9 Luger, matricola 5793N con caricatore e quattordici cartucce, rinvenuta all’interno di un trolley abbandonato in un’area frequentata della stazione ferroviaria triestina il giorno precedente la visita papale, ha innescato un’indagine complessa e di vasta portata.

I documenti di intelligence relativi all’arma, ora resi pubblici, suggeriscono con forza che la pistola non fosse un elemento casuale, bensì parte integrante di un progetto più ampio e premeditato.

L’Interpol ha svolto un ruolo cruciale nel disvelamento della rete criminale, conducendo ad arresto in Olanda di Hasan Uzun, un cittadino turco di 46 anni, ritenuto un elemento chiave collegato all’arma.

Attualmente detenuto in custodia cautelare a Trieste, l’uomo si trova al centro di un’indagine che mira a ricostruire i dettagli del piano attentatorio e a identificare i mandanti e i complici coinvolti.

La gravità della situazione è amplificata dal contesto geopolitico in cui si inserisce l’evento.

L’Isis-K, branca dello Stato Islamico, ha ripetutamente dimostrato la sua capacità di pianificare e realizzare attentati complessi in diverse parti del mondo, e la sua possibile implicazione in un progetto mirante alla vita del Papa solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza globale e sulla persistenza della minaccia terroristica.

L’arresto di Uzun e la sua attuale detenzione in isolamento a Trieste rappresentano un punto cruciale nell’indagine, con la speranza che le sue deposizioni possano svelare ulteriori dettagli sul piano attentatorio, sulle motivazioni che lo hanno ispirato e sui legami tra i presunti esecutori e le strutture di finanziamento e comando.

L’evento sottolinea la necessità di una vigilanza costante e di una cooperazione internazionale rafforzata per proteggere figure di spicco e prevenire attacchi terroristici in un mondo sempre più interconnesso e vulnerabile.

Il caso evidenzia anche l’importanza di un’analisi approfondita delle dinamiche socio-politiche che alimentano il radicalismo e la violenza, al fine di contrastare efficacemente la minaccia terroristica alla radice.