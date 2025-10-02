Barcolana: Via al Campionato Europeo Para Sailing e iniziative per l’oceano

La 57ª edizione della Barcolana presented by Generali ha preso il via oggi con una significativa apertura dedicata al Campionato Europeo Para Sailing, un evento che testimonia l’impegno verso l’inclusione e la valorizzazione dello sport velico per atleti con disabilità.

Ventitrè equipaggi provenienti da quattro nazioni europee si sono affrontati in un’intensa giornata di regate, segnando un inizio vibrante per questa prestigiosa competizione, promossa dalla Società Velica di Barcola e Grignano e dalla Società Triestina della Vela, con il sostegno di World Sailing, Fiv e Eurosaf.

Le condizioni meteorologiche, inizialmente caratterizzate da un vento moderato, si sono poi intensificate durante la seconda prova, creando un ambiente di gara particolarmente dinamico e combattuto.

Rory McKinna, velista inglese, si è distinto per la sua costanza, conquistando un secondo, un terzo e un quinto posto che gli permettono di guidare la classifica generale con dieci punti.

La presenza di Olga Gornas Grudzien, prima donna in graduatoria, e del palermitano Carmelo Forastieri, al terzo posto, sottolinea la diversità e il talento che animano questo campionato.

Le sfide continueranno domani, promettendo ulteriori emozioni e colpi di scena.

Parallelamente alle regate, la Barcolana si conferma un importante veicolo di sensibilizzazione su temi cruciali per la salvaguardia dell’ambiente marino.

La presentazione del primo kit educativo “Barcolana Una regata per l’Oceano”, ideato dallo staff del Wwf dell’Area Marina Protetta di Miramare, ha coinvolto trenta insegnanti e rappresenta un passo avanti significativo per promuovere l’Ocean Literacy, l’alfabetizzazione al mare, nelle scuole primarie della regione.

Questo progetto, sostenuto da 11th Hour Racing, l’organizzazione filantropica di Wendy Schmidt, mira a formare le nuove generazioni alla responsabilità ambientale e alla consapevolezza dell’importanza di preservare gli ecosistemi marini.

L’offerta culturale della Barcolana si arricchisce ulteriormente con l’inaugurazione della mostra “La vela a fumetti”, una personale di Davide Besana che celebra il connubio tra sport e arte.

L’esposizione, aperta al pubblico fino al 12 ottobre presso la Sala Veruda del Comune di Trieste, offre una prospettiva originale e stimolante sul mondo della vela, attraverso l’interpretazione visiva di un artista contemporaneo.

L’iniziativa testimonia l’impegno della Barcolana non solo come evento sportivo, ma come piattaforma di promozione culturale e di dialogo tra diverse discipline artistiche.

La mostra, in sintonia con la filosofia della Barcolana, intende avvicinare un pubblico ampio e diversificato al mondo della vela, stimolando la curiosità e la passione per il mare.