Bluenergy Stadium: Udine festeggia 10 anni con l’Inter

Un decennio di emozioni, successi e ricordi indelebili si appresta a culminare a Udine, sabato, con una celebrazione di proporzioni epiche: il decimo anniversario del Bluenergy Stadium.

Inaugurato il 17 gennaio 2016 sotto i riflettori di una sfida contro la Juventus, conclusasi con un netto 0-4, l’arena friulana si prepara ad accogliere un avversario di prestigio, l’Inter, attuale leader della Serie A, in un evento destinato a segnare il primo esaurito stagionale.

La richiesta di biglietti è stata tale da rendere disponibili solo poche decine di posti in tribuna, testimoniando l’entusiasmo e la passione dei tifosi, indifferenti al prezzo, che parte dai 60 euro per i posti in curva.

La festa non sarà solo sportiva, ma anche un’occasione per celebrare l’eccellenza gastronomica.

Prima del fischio d’inizio, l’auditorium del Bluenergy Stadium sarà il palcoscenico di un’intervista esclusiva a Roberto Cerea, executive chef del rinomato ristorante tristellato Da Vittorio di Brusaporto, accompagnato dal fratello Enrico, custodi di una tradizione culinaria riconosciuta a livello internazionale dalla Guida Michelin. Chef Cerea, in collaborazione con Emanuele Scarello, curerà un menu raffinato per gli ospiti del President Club e delle Sky Box, anticipando la sfida sul campo tra le contendenti lombarde e friulane con un duello di sapori e tecniche tra chef stellati.

Sul fronte tattico, l’allenatore dovrà affrontare scelte cruciali per la formazione titolare.

Il ritorno alla difesa a tre sembra ormai scontato, con una particolare attenzione al rafforzamento della fascia di centrocampo, dove Bertola appare favorito su Kamara, grazie alla sua versatilità e capacità di adattamento.

A centrocampo, la freschezza e l’energia del giovane Miller sembrano aver convinto l’allenatore, relegando Piotrowski a un ruolo di riserva.

In attacco, il compito di supportare l’attaccante principale, Davis, ricadrà sulle spalle di Atta, a causa delle assenze significative: la squalifica di Zaniolo, l’infortunio del giocatore e la partenza imminente di Iker Bravo, in prestito secco per sei mesi in Spagna, aprono a nuove opportunità per il giocatore.

Il rientro di Bayo, reduce dalla Coppa d’Africa, è previsto solo a partire da oggi, limitando ulteriormente le scelte a disposizione dell’allenatore.

L’anniversario del Bluenergy Stadium rappresenta quindi non solo una ricorrenza sportiva, ma un vero e proprio simbolo dell’identità friulana, un crogiolo di passione, tradizione e innovazione, pronto ad accogliere una delle sfide più attese della stagione.