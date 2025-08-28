Buksa titolare? Dubbi tattici e rientro chiave all’Udinese

L’imminente sfida contro l’Inter porta con sé un dilemma tattico cruciale per Kosta Runjaic, un nodo centrale che definisce l’approccio strategico dell’Udinese: l’impiego sin dal primo minuto del nuovo attaccante polacco, Adam Buksa.

Il giocatore, proveniente da un percorso agonistico già intenso con la partecipazione ai preliminari di Europa League, si presenta in condizione fisica adeguata.

Tuttavia, il tecnico tedesco ha più volte dimostrato una propensione a una gestione calibrata nell’inserimento dei nuovi elementi provenienti dal mercato estivo, preferendo una gradualità che miri a preservare l’equilibrio e a permettere l’integrazione ottimale nel tessuto di squadra.

In attesa di una decisione definitiva, che potrebbe rivelarsi determinante per l’esito della partita, l’Udinese celebra un importante rientro: il difensore italo-tedesco Matteo Palma, un talento emergente nato nel 2008, si rende disponibile dopo aver impressionato durante il precampionato.

La sua presenza rappresenta una ventata di freschezza e una potenziale alternativa a Bertola, la cui incertezza lo rende vulnerabile alla competizione per un posto da titolare.

La formazione friulana si preannuncia, per la maggior parte, speculare del modulo che ha contribuito al recente pareggio contro il Verona.

Runjaic, consapevole della necessità di ampliare le opzioni a sua disposizione, intende sfruttare appieno la profondità del proprio organico, riservando un ruolo significativo ai giocatori in panchina.

In particolare, l’attenzione si concentra su Piotrowski, Miller e Bayo, interpreti in grado di modificare le dinamiche di gioco a gara in corso.

Sul fronte del mercato, le ultime ore si configurano come un crocevia decisivo per finalizzare gli ultimi colpi.

Le trattative per Cheddira e Zanoli sono intrinsecamente legate alle manovre del Napoli, mentre il Galatasaray continua a corteggiare Zaniolo, mantenendo aperte le porte a una possibile trattativa.

La complessità di queste operazioni riflette la natura dinamica e spesso imprevedibile del calciomercato.

Riconoscendo la necessità di riconnettersi con i propri sostenitori, particolarmente delusi dalle recenti cessioni di elementi chiave come Bijol, Thauvin e Lucca, l’Udinese ha organizzato un allenamento a porte aperte presso il Bluenergy Stadium.

L’iniziativa, volta a rinsaldare il legame tra squadra e tifoseria, vedrà i supporter accomodarsi nella Curva Nord, cuore pulsante del tifo bianconero, un’occasione per ritrovare l’entusiasmo e sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione.

L’evento si configura come un gesto simbolico, un segnale di trasparenza e di volontà di ricostruire un rapporto di fiducia e di partecipazione condivisa.