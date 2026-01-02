Como, un progetto in divenire: crescita, stabilità e sfida in trasferta.

Il Como è un progetto in divenire, una squadra giovane e ambiziosa plasmata attorno a principi di crescita e sviluppo.

L’equilibrio tra esperienza e freschezza è un elemento chiave: la presenza di giocatori navigati affianca e guida i talenti emergenti, creando una sinergia che alimenta il processo di maturazione collettiva.

Siamo a metà stagione, un momento cruciale per valutare i progressi e tracciare una traiettoria verso obiettivi più elevati, ma la difficoltà intrinseca di prevedere l’evoluzione di un gruppo in fermento rende complessa la definizione di una tabella di marcia precisa.

La vera misura della qualità di una squadra, soprattutto in queste circostanze, risiede nella sua capacità di mantenere la stabilità, un presupposto essenziale per la crescita individuale di ogni singolo elemento.

La prossima sfida rappresenta un’opportunità per esprimere un calcio più maturo e consapevole, con l’obiettivo di generare occasioni da rete e di conquistare punti preziosi in trasferta.

L’approccio strategico del tecnico Runjaic si concentra sull’importanza di una difesa compatta e coesa.

La neutralizzazione del talento di Nico Paz, fulcro del gioco offensivo del Como, rappresenta una priorità.

Il fantasista argentino, dopo aver mostrato un’eccezionale capacità di creare occasioni l’anno scorso, ha ulteriormente affinato le sue doti, diventando un elemento chiave nella creazione di assist e nella realizzazione di gol.

Tuttavia, Runjaic è consapevole che contenere un singolo giocatore non è sufficiente; è fondamentale limitare l’intera squadra, sfruttando le qualità dei propri uomini e riconoscendo il potenziale offensivo di ogni singolo avversario.

Il talento, tuttavia, non è appannaggio esclusivo del Como: anche la nostra squadra vanta giocatori di notevole capacità, e la chiave per il successo risiede nella loro capacità di collaborare e di esprimere al meglio le proprie potenzialità all’interno di un sistema di gioco coeso.

Nonostante le possibili variazioni negli interpreti, l’impegno dovrà essere totale, con ogni giocatore chiamato a dare il massimo per la causa.

L’elenco dei malumori presenta alcune assenze significative: Buksa è ai box a causa di una lesione al soleo, mentre Atta e Zemura rimangono fuori.

Solet, a causa di un sovraccarico muscolare, è destinato a una posizione di riserva.

Bertola riprende il suo posto in difesa, affiancato da Kamara sulla corsia sinistra e dalla consueta coppia d’attacco formata da Zaniolo e Davis.

In caso di ulteriori indisponibilità, la soluzione offensiva più immediata sarà rappresentata da Gueye, con Bayo impegnato nella Coppa d’Africa.

La scelta del portiere rimane incerta: Okoye è tornato a disposizione dopo lo sconto di pena, ma l’eccellente performance di Padelli, il veterano quarantenne, contro il Napoli ha indotto il tecnico a una riflessione approfondita, lasciando aperta la porta a un’ulteriore sorpresa.

La competizione, anche tra i portieri, è un elemento vitale per mantenere alta la concentrazione e stimolare il miglioramento continuo.