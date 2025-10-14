Gattuso scosso: violenza sui giornalisti, attacco alla libertà di stampa

Un’onda di commozione e preoccupazione ha attraversato l’ambiente calcistico dopo l’inaspettato e deplorevole episodio che ha visto coinvolti alcuni giornalisti durante le celebrazioni della vittoria dell’Italia contro Israele.

Il tecnico Gennaro Gattuso, visibilmente scosso, ha interrotto bruscamente la conferenza stampa, esprimendo profonda solidarietà e vicinanza alle vittime di questa violenza ingiustificata.

“È con il cuore pesante che ho appreso della ferita subita da colleghi che svolgevano il loro lavoro, un lavoro essenziale per il nostro sport e per la democrazia,” ha dichiarato Gattuso, la cui voce tradiva l’angoscia e la frustrazione per l’accaduto.

“La loro presenza è fondamentale per documentare, interpretare e condividere con il pubblico le emozioni e i risultati del calcio italiano.

Attacchi di questo genere colpiscono non solo gli individui coinvolti, ma intaccano il principio stesso della libertà di stampa e il diritto all’informazione.

“L’evento si inserisce in un contesto di crescente tensione che aveva già messo a rischio la stessa realizzazione dell’incontro.

Nei giorni precedenti, il dibattito sull’opportunità di disputare la partita aveva acceso un acceso confronto, evidenziando le profonde divisioni e le fragilità che serpeggiano nella società.

La decisione finale di procedere con l’evento, seppur accolta con sollievo da molti, non ha cancellato la sensazione di precarietà che gravava sull’atmosfera.

“Eravamo consci di operare in un ambiente potenzialmente delicato,” ha proseguito Gattuso, “ma la violenza è sempre inaccettabile, in qualsiasi forma essa si manifesti.

Paghiamo, in qualche modo, questa atmosfera di scompiglio, questo clima di contrapposizioni che sembrano aver contagiato anche il nostro sport.

“Nonostante la tristezza e la preoccupazione, il tecnico ha voluto sottolineare l’importanza di guardare avanti e di lavorare per un futuro più sereno.

“Spero che il futuro porti giorni più felici, in cui il rispetto e la sportività possano prevalere.

Il calcio è un momento di aggregazione, di gioia condivisa, non uno spazio per la violenza e l’odio.

“Un ringraziamento sentito è stato rivolto ai tifosi, sia a quelli presenti allo stadio – che, secondo una stima, hanno