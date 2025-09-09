Go to Barcolana: Ravenna sfida Trieste in una regata epica

Partenza dall’Adriatico: la Go to Barcolana da Ravenna sfida il Golfo di TriesteSi apre ufficialmente domani il periodo di iscrizioni alla Go to Barcolana da Ravenna – Trofeo Hera, un evento collaterale di prestigio che arricchisce la già intensa programmazione della 57esima Barcolana di Trieste.

Organizzata dal Circolo Velico Ravennate in sinergia con la Società Velica di Barcola e Grignano, e resa possibile grazie al supporto strategico di Hera Comm, la regata rappresenta un ponte velico tra le coste adriatiche, unendo Ravenna al cuore del Mare Trieste.

Il 9 ottobre, alle ore 14:00, i partecipanti solcheranno le acque di Marina di Ravenna con la sfida di conquistare il Golfo di Trieste.

Questa impegnativa traversata, per una distanza di circa 95 miglia nautiche (equivalenti a 176 chilometri), metterà a dura prova equipaggi provenienti da diverse località dell’Adriatico centrale e meridionale.

L’appuntamento è aperto a imbarcazioni di lunghezza superiore agli 8,46 metri, che saranno classificate secondo il sistema di compensazione Orc, garantendo una competizione equa e appassionante tra vettori di diverse categorie.

La Go to Barcolana da Ravenna non è semplicemente una regata; è un’esperienza condivisa che si radica sempre più profondamente nella tradizione velica triestina.

Come sottolinea Dean Bassi, vicepresidente della Società Velica di Barcola e Grignano, l’evento incarna lo spirito di Barcolana, trasformando il trasferimento da Ravenna a Trieste in un momento di sportività, amicizia e competizione leale.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità ambientale.

Isabella Malagoli, Amministratore Delegato di Hera Comm, ha sottolineato come il supporto alla regata rafforzi l’impegno dell’azienda verso la tutela del territorio e la promozione di pratiche eco-compatibili, evidenziando il forte legame che Hera Comm intrattiene con le comunità che si affacciano sulle coste attraversate dalla regata.

Questa connessione si traduce in un impegno concreto per la salvaguardia dell’ambiente marino e la sensibilizzazione verso un turismo più responsabile.

La Go to Barcolana da Ravenna si configura come tappa fondamentale della Sfida Adriatica, un circuito di avvicinamento alla Barcolana che unisce le regioni meridionali e settentrionali dell’Adriatico.

Questo percorso itinerante non solo aumenta l’anticipazione per l’evento principale, ma contribuisce anche a creare un legame più forte tra le comunità veliche lungo tutta la costa adriatica, promuovendo lo scambio culturale e sportivo tra diverse realtà locali.

La regata, quindi, non è solo una sfida velica, ma un vero e proprio progetto di valorizzazione del patrimonio marittimo e culturale dell’Adriatico.