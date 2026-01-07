Inter dominante, pareggio Lazio-Fiorentina e Udinese in gol.

L’anticipo del Tardini ha visto l’Inter imporsi con un solido 2-0 sul Parma, consolidando il primato in classifica con un margine di quattro punti sul Napoli, apparso incerto nel suo match casalingo contro il Verona.

La squadra nerazzurra ha dimostrato una notevole capacità di gestione della partita, controllando gli equilibri e capitalizzando le occasioni create.

L’azione che ha portato al vantaggio, siglato da Dimarco con una precisa conclusione, ha evidenziato la precisione tattica e l’intesa tra i giocatori.

La rete di Thuram, sigillata nel finale di gioco, ha confermato la superiorità complessiva dell’Inter, sgonfiando le residue speranze dei ducali.

Il confronto tra Lazio e Fiorentina, disputatosi al termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena, si è concluso con un pareggio per 2-2.

La Lazio, galvanizzata dall’atmosfera del proprio stadio, ha sbloccato il risultato con un gol di Cataldi a inizio ripresa, alimentando l’entusiasmo dei tifosi.

Tuttavia, la squadra biancoceleste non è riuscita a mantenere il vantaggio, subendo la rimonta della Fiorentina.

Gosens ha pareggiato i conti con un gol di pregevole fattura, mentre Gudmundsson, con un rigore trasformato negli ultimi istanti di gioco, ha portato in vantaggio i viola.

La partita si è conclusa con un altro rigore, questa volta a favore della Lazio, che Pedro ha trasformato con freddezza, sancendo un risultato che, pur accendendo la speranza dei tifosi capitolini, lascia l’amaro in bocca per l’occasione persa.

L’Udinese ha conquistato un importante successo in trasferta contro il Torino, imponendosi per 2-1.

Zaniolo, autore di un gol che conferma la sua ritrovata forma, ha contribuito in maniera significativa alla vittoria dei friulani, portandosi a quota cinque gol in questa stagione.

L’ulteriore rete di Ekkelenkamp ha reso la vittoria ancora più concreta, sebbene Casadei abbia tentato, con un gol nel finale, di riaccendere le speranze per il Torino.

La prestazione dell’Udinese ha evidenziato una solida organizzazione tattica e una buona capacità di sfruttare le opportunità offensive, mentre il Torino ha mostrato qualche difficoltà nel contenere gli attacchi avversari.

Il risultato finale, pur penalizzando i granata, non intacca il valore della prestazione dell’Udinese.