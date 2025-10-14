Italia trionfa su Israele: 3-0 verso i Mondiali 2026

Un trionfo convincente, una vittoria che proietta l’Italia verso il futuro: 3-0 contro Israele in un incontro cruciale valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

La partita, disputata con intensità e determinazione, non solo consolida la posizione della Nazionale, ma rivela anche segnali incoraggianti per il percorso che l’attende.

Il primo tempo, pur non raggiungendo vette di brillantezza estatica, ha visto gli Azzurri tentare di innescare un gioco proattivo, con Cambiaso, Retegui e Raspadori a guidare le prime offensive.

L’Italia ha cercato di dettare il ritmo, ma Israele, avversario ostico e ben organizzato, ha sfruttato al meglio le occasioni per ripartenze rapide e pericolose, mettendo a dura prova la reattività di Donnarumma, autentico baluardo tra i pali.

La squadra israeliana ha dimostrato una notevole resilienza tattica, rendendo difficile per l’Italia trovare varchi nella loro difesa.

Il primo segnale di svolta arriva poco prima dell’intervallo: un fallo in area di rigore su Retegui sancisce il calcio di rigore, che lo stesso attaccante trasforma con freddezza e precisione, sbloccando il risultato e infondendo fiducia agli Azzurri.

Il gol ha rappresentato una svolta psicologica importante, permettendo alla squadra di rientrare negli spogliatoi con un vantaggio che avrebbe poi consolidato il proprio dominio.

La ripresa è stata un monologo italiano.

Retegui, ispirato e in stato di grazia, raddoppia al 74′, coronando una prestazione di alto livello con un gol di pregevole fattura, frutto di una progressione inarrestabile e una conclusione precisa.

La difesa israeliana, precedentemente impenetrabile, mostra segni di affaticamento e difficoltà nel contenere l’intensità degli Azzurri.

Il sigillo finale è di Mancini, che al 93′ cala il tris, suggellando una vittoria importante e coronando una serata memorabile.

Il gol di Mancini non è solo il punto esplicativo di un dominio incontrastato, ma anche un gesto simbolico che testimonia la forza e la compattezza di una squadra desiderosa di raggiungere traguardi ambiziosi.

La vittoria non solo assicura il secondo posto nel girone, garantendo l’accesso ai playoff, ma soprattutto infonde ottimismo e fiducia per il futuro.

Gli Azzurri dimostrano di avere le carte in regola per affrontare le prossime sfide con ambizione e determinazione, proiettandosi verso un futuro ricco di successi.

La partita contro Israele è stata una tappa fondamentale in questo percorso, un segnale chiaro della rinascita di una squadra che guarda al futuro con rinnovato entusiasmo.