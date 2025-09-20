Sconfitta col Milan: analisi profonda e riflessioni sulla mentalità.

La pesante sconfitta casalinga contro il Milan ha generato una riflessione profonda nelle fila della squadra, un’analisi che va al di là della semplice constatazione del risultato finale.

Kosta Runjaic, nel suo intervento alla conferenza stampa, ha evitato l’approccio semplicistico di una colpevolizzazione del sistema di gioco, sottolineando come la fragilità mostrata non sia riconducibile a una problematica strutturale.

“Il 4-4-2 non è una novità, e persino con un assetto difensivo a tre avevamo già offerto opportunità all’avversario,” ha affermato l’allenatore, indicando che la debolezza risiede in aspetti più sottili e radicati.

La partita è stata segnata da una serie di errori individuali, veri e propri regali offerti al Milan, squadra che ha dimostrato una spietata capacità di capitalizzare ogni disattenzione.

Il raddoppio, in particolare, è stato identificato come un momento chiave che ha definitivamente compromesso le speranze di rimonta.

“Contro una squadra come il Milan, commettere questi errori si traduce inevitabilmente in gol,” ha osservato Runjaic.

L’allenatore ha riconosciuto la superiorità del Milan, definendolo la squadra più solida del campionato fino ad ora.

Questa constatazione, lungi dall’essere un semplice atto di cortesia, sottolinea la necessità di una profonda revisione dell’approccio alla partita.

“Affrontare una squadra di questo calibro richiede un’intensità e una concentrazione che oggi ci sono mancati.

Regalare occasioni e reti come abbiamo fatto è inaccettabile,” ha dichiarato.

Oltre alla valutazione tattica, l’episodio evidenzia una questione di mentalità.

La squadra deve interiorizzare la consapevolezza che ogni singola azione, ogni scelta, può fare la differenza contro avversari di alto livello.

Serve un maggiore rigore nell’esecuzione delle consegne, una gestione più efficace delle dinamiche di gioco e, soprattutto, una resilienza che permetta di superare i momenti di difficoltà senza crollare.

L’analisi dei filmati, il lavoro sui singoli e il rafforzamento del tessuto mentale diventano quindi imperativi inderogabili per un futuro più solido e competitivo.

Il Milan ha mostrato la strada, ma anche le aree in cui la squadra deve assolutamente migliorare per aspirare a risultati più ambiziosi.