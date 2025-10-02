Supercoppa Fineco a Trieste: Conegliano-Milano, spettacolo e festa!

Il 18 ottobre 2025, il PalaTrieste si trasformerà in un crocevia di emozioni e talento, ospitando la Supercoppa Fineco Italiana di pallavolo femminile.

L’evento, più che una semplice competizione, si configura come un avvio solenne della nuova stagione sportiva, vedendo sfidarsi due formazioni di altissimo livello: la Prosecco Doc Imoco Conegliano, icona indiscussa della pallavolo italiana, e la Numia Vero Volley Milano, squadra ambiziosa e in costante ascesa.

La scelta di Trieste come sede non è casuale.

Rappresenta una significativa consacrazione per il Friuli Venezia Giulia, regione che si conferma terreno fertile per eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

L’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha sottolineato come questa opportunità si inserisca in un percorso di promozione territoriale e di valorizzazione del patrimonio sportivo locale, con un impatto positivo sull’immagine della regione a livello nazionale.

Il precedente successo della finale di Coppa Italia, anch’essa ospitata al PalaTrieste, testimonia la passione e l’attesa del pubblico, elementi cruciali per la crescita e la vitalità della pallavolo.

La Supercoppa, al di là della sfida diretta tra Conegliano e Milano – le quali si sono già incrociate nella recente finale per il bronzo della Courmayeur Cup, con vittoria delle venete – si preannuncia come un momento di festa e condivisione.

Per celebrare ulteriormente l’evento, Eleonora Lo Bianco sarà la madrina d’eccezione, portando con sé il suo carisma e la sua esperienza nel mondo dello sport.

La Lega Pallavolo Serie A femminile, guidata dal direttore generale Enzo Barbaro, ha previsto un’iniziativa innovativa per coinvolgere un pubblico ancora più ampio: allestire una fan zone nel cuore della città.

Questa area dedicata offrirà intrattenimento, attività ludiche e la possibilità di vivere l’atmosfera della Supercoppa anche a chi non potrà accedere direttamente al PalaTrieste, data la forte richiesta di biglietti e la capienza limitata dell’impianto.

L’iniziativa mira a creare un’esperienza immersiva e accessibile, portando l’energia della pallavolo a permeare l’intera comunità triestina e regionale.

La Supercoppa Fineco 2025 si preannuncia, dunque, come un evento di grande impatto, capace di generare entusiasmo, promuovere il territorio e celebrare l’eccellenza della pallavolo italiana.