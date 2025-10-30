Udinese-Atalanta: riflessioni e scelte per risalire

L’eco della recente sconfitta interna contro la Juventus risuona ancora all’interno del sodalizio bianconero, un campanello d’allarme che impone una riflessione più ampia sulle dinamiche di gioco e sulla gestione delle risorse umane.

L’infortunio muscolare subito da Davis, sebbene minimizzato dal tecnico Kosta Runjaic, solleva interrogativi sulla tenuta fisica di un elemento chiave nell’economia offensiva della squadra.

La sua potenziale assenza per l’impegno casalingo contro l’Atalanta amplifica l’incertezza, spingendo lo staff tecnico a valutare attentamente le opzioni a disposizione.

Un raggio di speranza potrebbe arrivare dal recupero di Iker Bravo, tornato recentemente dal Mondiale Under 20 con la Spagna.

L’esclusione nelle ultime due partite era stata interpretata come una scelta tattica, suggerendo che il giovane portiere possa ritrovare spazio, offrendo una valida alternativa e una ventata di freschezza alla retroguardia.

In avanti, l’organico friulano vanta una pluralità di soluzioni.

Buksa, Bayo, Zaniolo e il promettente Gueye incarnano la diversità di stili e caratteristiche che il tecnico può sfruttare per disorientare la difesa nerazzurra.

La scelta del modulo e degli interpreti dipenderà dall’analisi avversaria e dalle strategie per contrastare la forza offensiva bergamasca.

La rotazione nel reparto difensivo sembra inevitabile.

Goglichidze e Bertola si contendono una maglia, mentre la prestazione di Palma, reduce da un periodo di forma altalenante, potrebbe aprirgli le porte di una nuova opportunità come titolare.

A centrocampo, la pressione è palpabile.

Lovric ed Ekkelenkamp, entrambi desiderosi di dimostrare il proprio valore, reclamano spazio, evidenziando la competitività interna e la necessità di trovare il giusto mix per garantire fluidità e dinamismo al gioco.

Infine, sulla fascia destra, l’infortunio di Ehizibue apre uno spiraglio per Zanoli, chiamato a raccogliere l’eredità e a contribuire con la sua energia e il suo spirito combattivo.

La partita contro l’Atalanta si configura dunque come un banco di prova cruciale, un’opportunità per l’Udinese di riscattare la recente battuta d’arresto e confermare il proprio potenziale in un campionato sempre più competitivo.

La gestione oculata delle energie, l’attenzione ai dettagli e la capacità di adattamento saranno le chiavi per affrontare un avversario di spessore e ambire a risultati positivi.