Udinese-Atalanta: Runjaic analizza l’ostacolo e punta su Zaniolo

All’orlo del confronto con l’Atalanta, il tecnico Kosta Runjaic ha delineato uno scenario tattico e fisico complesso, mettendo in luce le sfide che attendono l’Udinese e le risorse su cui fare affidamento.

La condizione fisica di Davis, seppur provata da un lieve affaticamento muscolare, appare promettente, con la speranza di poter contare sulla sua presenza nella prossima giornata.

Allo stesso modo, Iker Bravo si presenta all’appuntamento con un impegno proficuo, meritando la convocazione.

Runjaic ha sottolineato la potenza dell’Atalanta, una squadra che si fonda su una preparazione atletica impeccabile, un’aggressività nell’uno contro uno e un’abilità individuale di alto livello.

Tuttavia, il vantaggio del fattore campo e la determinazione bianconera rappresentano elementi cruciali per affrontare l’ostico avversario.

“Cercheremo di esprimere tutto il nostro potenziale,” ha affermato il mister, consapevole dell’importanza strategica di questa partita.

Un punto centrale dell’analisi tattica è rappresentato dalla gestione di Nicolò Zaniolo.

Il fantasista italiano, reduce da una stagione altalenante con l’Aston Villa, necessita di tempo e di un lavoro mirato per recuperare pienamente la forma ottimale.

Nonostante una buona media gol, la costanza e la piena integrazione nel gioco di squadra richiedono pazienza e dedizione.

“È un giocatore cardine per noi,” ha ribadito Runjaic, “e stiamo lavorando affinché possa raggiungere la condizione per disputare l’intera partita.

” La sua crescita non si limita al rendimento atletico, ma si estende al ruolo di leader, fungendo da esempio per i compagni.

La scelta del partner d’attacco per Zaniolo rimane incerta.

Buksa, protagonista di diverse presenze, si confronta con la concorrenza di Bayo, il quale necessita ancora di tempo per assimilare le peculiarità del campionato italiano, e Gueye, giovane promessa chiamata a esprimere il proprio potenziale.

Non si esclude nemmeno l’impiego di Iker Bravo, che ha dimostrato di possedere le qualità per imporsi in Serie A.

“Abbiamo diverse opzioni,” ha concluso Runjaic, lasciando intendere una decisione che terrà conto dell’evoluzione della partita.

Runjaic si aspetta un’Atalanta propositiva, capace di imporre un gioco fisico e aggressivo, con marcature strette e un’attenzione particolare alle zone esterne.

La presenza di trequartisti di qualità e la rotazione degli attaccanti completano il quadro di una squadra in grande forma, attualmente imbattuta, sebbene non sempre in grado di tradurre la sua solidità in vittorie concrete.

Sul fronte difensivo, l’Udinese condivide con la Fiorentina il primato di peggior difesa del campionato.

La ricostruzione del reparto, con l’infortunio di Kristensen a pesare, richiede un’analisi approfondita, che tenga conto di molteplici fattori.

La presenza di giovani difensori, unita alla necessità di coesione e di affiatamento, rende il percorso di crescita impegnativo.

La vulnerabilità sui calci da fermo rappresenta una priorità di lavoro.

L’equilibrio, la comunicazione e la riduzione degli errori individuali costituiscono i pilastri su cui fondare il miglioramento.

“Ci stiamo lavorando ogni giorno,” ha dichiarato Runjaic, proiettato verso una risoluzione dei problemi difensivi.