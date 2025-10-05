Udinese-Cagliari: Pareggio amaro, un’occasione sfuggita

Un pareggio amaro, 1-1, suggella l’anticipo del sabato di Serie A tra Udinese e Cagliari, un confronto che prometteva scintille e che alla fine si conclude con un risultato che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per i padroni di casa.

La partita, disputata con intensità e alternanza di occasioni, testimonia la crescita del Cagliari, capace di imporre il proprio gioco e di capitalizzare al meglio una ripresa di iniziativa.

Il primo tempo si accende al 25′ con un’esplosione di gioia per i sardi: Gennaro Borrelli, alla sua prima rete in Serie A, lascia il segno con un gol di pregevole fattura, coronando una prova di corsa e impegno.

L’attaccante sardo, abile a sfruttare un’incertezza difensiva, dimostra di possedere qualità e tempismo, guadagnando il plauso dei suoi compagni e dei tifosi in trasferta.

La ripresa si apre con l’Udinese proiettata in avanti alla ricerca del pareggio.

La pressione friulana genera il gol di Kabasele al 13’, che ristabilisce momentaneamente l’equilibrio.

Tuttavia, il tentativo di rimonta si rivela tormentato da una serie di errori individuali che pesano sul risultato finale.

La partita si infiamma ulteriormente nel finale, quando l’Udinese, alla ricerca disperata del gol vittoria, si sbilancia in avanti, lasciando ampi spazi alle retrovie avversarie.

L’occasione più clamorosa arriva a pochi minuti dal novantesimo, quando Nicolò Zaniolo, a tu per tu con il portiere cagliaritano, spreca un’opportunità d’oro, un errore che accresce il disappunto dei tifosi di casa.

La sua sostituzione, al 32′ del secondo tempo, con Bayo, non porta la scossa sperata, anzi, l’attaccante francese si rende protagonista di un errore altrettanto grave, fallendo clamorosamente un gol a porta vuota, un episodio che racchiude l’amarezza di un’Udinese incapace di concretizzare le proprie occasioni.

Il pareggio finale, al di là dell’apparenza, sottolinea la tenuta difensiva del Cagliari e l’immaturità, in alcune scelte e azioni decisive, dell’Udinese, che si lascia sfuggire due punti importanti in una classifica sempre più affollata e competitiva.

Il match si conclude con un senso di frustrazione per i friulani, che dovranno lavorare sodo per evitare che simili errori si ripetano nelle prossime sfide.