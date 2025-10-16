Udinese, Kristensen out: Runjaic pesca Zaniolo per la sfida con la Cremonese.

L’Udinese riprende la sua routine agonistica al centro sportivo Bruseschi, restituito alla società dopo il periodo di utilizzo da parte della Nazionale italiana in preparazione all’incontro con Israele.

L’imminente sfida contro la Cremonese, un monday night cruciale per le ambizioni bianconere, si presenta con una significativa assenza: Thomas Kristensen, pilastro imprescindibile del sistema di gioco friulano nelle prime battute di campionato, è out per un mese a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro.

Questa indisponibilità rappresenta una seria battuta d’arresto per il tecnico Runjaic, che dovrà rivedere i suoi piani strategici e riorganizzare il comparto difensivo.

L’emergenza spingerà il mister a puntare nuovamente su Christian Kabasele, mentre figure come Goglichidze e Bertola appaiono momentaneamente meno integrate nelle scelte del tecnico.

La squalifica, conseguenza di un’indagine legata al mondo delle scommesse, vede il ritorno tra i pali di Maduka Okoye, una figura chiave per la solidità difensiva.

In avanti, la configurazione offensiva vedrà probabilmente Alessandro Zaniolo agire come trequartista alle spalle di Isaac Davis, un’accoppiata che promette velocità e imprevedibilità.

L’allenatore Runjaic, con un’apertura all’ottimismo, ha espresso parole incoraggianti sul potenziale di Zaniolo, osservando di persona la partita Italia-Israele presso lo stadio friulano.

Riflettendo sul futuro del giocatore, Runjaic ha espresso l’auspicio di una sua reintegrazione nel panorama calcistico nazionale, sottolineando l’impegno profuso da Zaniolo e la sua crescita costante.

Il ritorno alla base, all’Udinese, rappresenta una tappa fondamentale per aumentare le possibilità di rivederlo in maglia azzurra, anche se la decisione finale spetterà al selezionatore nazionale, Mister Gattuso, che Runjaic descrive come una figura di grande competenza tecnica e integrità umana, lasciando trasparire un profondo rispetto professionale.

Il tecnico tedesco ha sottolineato l’impatto positivo che l’incontro con Gattuso ha avuto su di lui, evidenziando la sua preparazione e il suo approccio genuino.

Il recupero di Zaniolo, unitamente alla ricerca di nuove soluzioni tattiche, costituirà un elemento chiave per il percorso dell’Udinese verso la piena affermazione nel campionato.