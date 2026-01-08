UdinJump: Talenti, Eredità e Sport a Udine

Il Bluenergy Stadium di Udine ha aperto le sue porte per svelare i dettagli dell’ottava edizione di UdinJump, il prestigioso meeting indoor di salto in alto che il 4 febbraio illuminerà il Palaindoor Bernes.

Un evento ormai pilastro del circuito World Athletics, UdinJump rappresenta un omaggio tangibile all’eredità sportiva e umana di Alessandro Talotti, figura carismatica dell’atletica friulana, prematuramente scomparso nel 2021.

La sua visione, tradotta in una competizione di risonanza globale, ha lasciato un segno indelebile nella comunità udinese.

Dal 2019, il Palaindoor Bernes è diventato il teatro di sfide al cardiopace, accogliendo alcuni dei migliori interpreti del salto in alto del panorama internazionale.

L’edizione in arrivo non si discosta da questa tradizione, puntando a celebrare l’eccellenza atletica e a perpetuare l’influenza di Talotti, atleta azzurro che ha onorato la sua regione alle Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008.

La competizione maschile si preannuncia particolarmente avvincente con la presenza di Elijah Pasquier, giovane talento francese classe 2006, già campione europeo under 20 e detentore del primato nazionale di categoria con un salto di 2,25 metri.

La sua partecipazione sottolinea l’impegno di UdinJump nel promuovere e sostenere le nuove generazioni di atleti.

Sul fronte femminile, si confermano la campionessa europea U20 Lilianna Batori e Aitana Alonso, vincitrice dell’European Youth Olympic Festival, a testimonianza dell’importanza crescente di UdinJump nel coltivare i talenti emergenti.

L’avvicinamento al meeting non si limita alla sola competizione sportiva.

Il 13 gennaio, un evento collaterale arricchirà il panorama culturale con la presentazione del libro “Storie di Atletica e del XX Secolo” del giornalista Nicola Roggero, un’occasione per ripercorrere la storia del movimento attraverso le testimonianze di figure chiave.

Questo elemento sottolinea la volontà di UdinJump di creare un ponte tra passato, presente e futuro dell’atletica.

Durante la conferenza stampa, l’assessora regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha definito UdinJump un vero e proprio “brand” capace di proiettare il Friuli Venezia Giulia verso il mondo, valorizzando lo sport come motore di sviluppo economico, identitario e di crescita per le nuove generazioni.

Riflettendo sull’importanza della figura di Talotti, l’assessora ha sottolineato il valore educativo della manifestazione, che, attraverso iniziative dedicate alle scuole e ai giovani, contribuisce a formare nuovi appassionati e a promuovere i valori dello sport.

L’evento rappresenta quindi non solo una competizione di alto livello, ma anche un investimento nel futuro dell’atletica friulana e nella sua capacità di competere sui più importanti palcoscenici internazionali.