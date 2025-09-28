VAR: tra innovazione, incertezza e l’autorità dell’arbitro

L’applicazione del protocollo VAR, un’innovazione volta a garantire maggiore precisione nelle decisioni arbitrali, si trova attualmente a fronteggiare una crescente necessità di chiarimenti interpretativi.

La recente partita Udinese-Sassuolo, costellata da due contestati provvedimenti dell’arbitro Perenzoni, ha riacceso il dibattito sulla sua corretta applicazione, sollevando interrogativi fondamentali sul ruolo e l’autorità del direttore di gara in campo.

Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, ha espresso la sua perplessità, rimarcando come la revisione di episodi cruciali, come i due potenziali rigori negati, sollevi dubbi significativi.

L’utilizzo della tecnologia, lungi dall’essere un elemento di certezza, sembra aver amplificato, in alcuni casi, l’incertezza, generando un clima di confusione che mina la credibilità del sistema stesso.

La formulazione “chiaro ed evidente errore” si presta a interpretazioni divergenti, e la sua applicazione, sebbene teoricamente vincolante, appare spesso soggettiva, dando adito a contestazioni e a un senso di ingiustizia.

La questione non si limita alla mera analisi tecnica delle immagini.

L’intervento del VAR, inteso come correttivo di un errore manifesto, rischia di erodere l’autorità dell’arbitro in campo, figura che, pur con i suoi limiti, è chiamata a prendere decisioni in tempo reale, basandosi su una percezione immediata e complessa della dinamica di gioco.

Il peso psicologico di una revisione da parte dei colleghi, quando l’arbitro sul campo ha già preso una decisione, rappresenta un ulteriore elemento di disturbo, capace di influenzare negativamente la performance stessa del direttore di gara.

La bassa percentuale di conferma delle decisioni arbitrali in seguito all’on field review testimonia l’effetto destabilizzante di un sistema che dovrebbe, idealmente, rafforzare la correttezza, ma che rischia di creare più confusione che certezza.

La vicenda solleva interrogativi profondi sul rapporto tra tecnologia e umano, tra meccanicità e giudizio.

La ricerca di un equilibrio tra l’ausilio tecnologico e l’autonomia del direttore di gara si configura come una sfida cruciale per il futuro del calcio, un futuro in cui la trasparenza, la coerenza e la credibilità delle decisioni arbitrali devono rappresentare un pilastro fondamentale per la salvaguardia dell’integrità dello sport.

La menzione, infine, dell’esperienza di Gariglio, operatore VAR, e della sua precedente gestione di un episodio simile in Atalanta-Udinese, aggiunge un elemento di amarezza, suggerendo una potenziale disomogeneità nell’applicazione delle direttive e la necessità di una maggiore uniformità nei criteri di valutazione.