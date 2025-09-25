Zaniolo chiave, difesa a tre: Udinese pronta al Sassuolo

L’Udinese, galvanizzata dalla recente vittoria in Coppa Italia, vede nel rientro in forma di Nicolò Zaniolo un elemento cruciale per alimentare la sua offensiva.

L’ex romanista, autore di una prestazione significativa, si presenta ora come un’opzione concreta per agguantare un posto da titolare nel prossimo impegno casalingo contro il Sassuolo, un incontro potenzialmente determinante per le ambizioni friulane.

La scelta del partner per Davis in avanti si configura come una sfida tattica interessante.

La competizione interna per la posizione è agguerrita, con Adam Buksa che sembra averne il sopravvento.

L’assenza di Iker Bravo, impegnato con la Nazionale Under 20 ai Mondiali, e le difficoltà di Bayo, ancora alle prese con le ripercussioni di un infortunio, accentuano ulteriormente questa dinamica.

Il senegalese Gueye, attualmente, occupa posizioni più defilate nelle scelte del tecnico.

Il ritorno alla linea difensiva a tre si preannuncia come una correzione di rotta dopo la fragile performance a quattro mostrata contro il Milan.

La solidità del pacchetto arretrato, composto da Bertola, Kristensen e Solet, sarà fondamentale per arginare le offensive neroverdi.

A centrocampo, l’asse Atta-Karlstrom, pilastri del gioco udinese, troverà supporto in Piotrowski, che sembra aver guadagnato posizioni rispetto a Lovric, Zarraga e Miller.

La competizione per le corsie laterali, tuttavia, rimane aperta.

Sulla destra, Zanoli cerca di soppiantare Ehizibue, reduce da una prova disastrosa contro i rossoneri, mentre sulla sinistra si affrontano Kamara e Zemura, entrambi desiderosi di dimostrare il proprio valore.

La scelta finale dipenderà dall’equilibrio tattico ricercato dal mister e dalle condizioni fisiche dei singoli giocatori, in una partita che si prospetta intensa e ricca di sfide individuali.

Il match contro il Sassuolo si configura dunque come un banco di prova significativo per la squadra friulana, chiamata a confermare i segnali positivi emersi dalla recente Coppa Italia e a consolidare la propria posizione in classifica.