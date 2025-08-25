Aggressione a Bassano: uomo in prognosi, paura in città.

Un’aura di sgomento avvolge Bassano del Grappa, teatro di un violento episodio che ha lasciato un uomo in prognosi riservata all’ospedale San Bassiano.

L’aggressione, perpetrata con un’arma da taglio, ha colpito la vittima mentre percorreva a piedi viale XI Febbraio, in un’ora del mattino carica di silenzio e incertezza.

L’atto, apparentemente insensato, ha infranto la quiete urbana, proiettando un’ombra di paura tra i residenti.

La natura premeditata dell’aggressione, con il colpo inferto alle spalle, suggerisce un movente ancora da chiarire, forse legato a rancori personali, una vendetta celata o, più genericamente, un’esplosione di violenza senza ragione apparente.

I carabinieri della compagnia di Bassano, immediatamente allertati, hanno avviato un’indagine complessa, focalizzandosi non solo sulla ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti, ma anche sulla ricerca dell’autore, le cui intenzioni e il cui profilo restano un mistero.

Le ricerche si sono estese ai condomini circostanti, dove gli inquirenti sperano di trovare testimonianze utili o elementi che possano portare all’identificazione del responsabile.

Il viale XI Febbraio, ora teatro di questo tragico evento, è un luogo di passaggio per molti, un punto di incontro e di vita quotidiana.

La sua immagine è ora macchiata da questa violenza inaspettata, che solleva interrogativi profondi sulla sicurezza percepita nella comunità e sulla fragilità dei legami sociali.

L’attenzione dei medici è massima, monitorando costantemente le condizioni del ferito, la cui prognosi, sebbene non escluda un recupero, richiede cautela e vigilanza.

L’evento ha scosso profondamente la città, stimolando un’ondata di solidarietà e preoccupazione, e riaccendendo il dibattito sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e di promuovere iniziative volte a prevenire la criminalità e a favorire la convivenza pacifica.

L’indagine è in corso e si preannuncia lunga e complessa, alla ricerca della verità e della giustizia per la vittima e per l’intera comunità.