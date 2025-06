Allarme Carceri: Tentativi di Evasione in Forte Aumento

Un episodio recente, verificatosi nel carcere di Padova e prontamente segnalato dal segretario generale del Sindacato Penitenziario di Polizia (Spp), Aldo Di Giacomo, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza e la gestione del sistema penitenziario italiano. Il tentativo di evasione, sventato dall’abile intervento del personale penitenziario, è emblematicamente collegato a una tendenza allarmante: un incremento esponenziale delle evasioni e dei tentativi di evasione, stimato in un preoccupante 700% negli ultimi periodi.Questa escalation non è un evento isolato, ma il sintomo di un sistema sotto pressione. Un elemento chiave in questa dinamica è rappresentato dalle procedure che concedono benefici alla popolazione detenuta, come permessi di lavoro esterno o altre agevolazioni. La percezione, a volte erronea, di un’eccessiva indulgenza da parte dello Stato alimenta un sentimento di “fiducia” che alcuni detenuti tentano di sfruttare per evadere.La situazione è ulteriormente aggravata dal sovraffollamento carcerario, un problema cronico che esercita una pressione insostenibile sul personale penitenziario. Questi operatori, già gravati da turni di lavoro estenuanti e condizioni operative al limite, si trovano a dover garantire la sicurezza e il controllo in un contesto di risorse insufficienti. La prospettiva di un aumento della popolazione carceraria, conseguente all’introduzione di nuove figure di reato previste dal decreto sicurezza, rischia di esacerbare ulteriormente le criticità esistenti.Di Giacomo sottolinea con chiarezza un aspetto cruciale: la disparità tra il numero di agenti presenti durante la notte (spesso solo tre) e il numero di detenuti da controllare (tra i trenta e i cinquanta). Questa situazione, intrinsecamente pericolosa, compromette la capacità di prevenire e reprimere atti violenti, tentativi di evasione e disordini.Nonostante le promesse di nuove assunzioni, l’organico penitenziario continua a essere carente. I pensionamenti, i pre-pensionamenti e le dimissioni del personale, fenomeno costante e inarrestabile, non vengono adeguatamente compensati, lasciando vuoti difficilmente colmabili. Questa carenza di risorse umane si traduce in un aumento dei rischi per il personale penitenziario, per la sicurezza degli stessi detenuti e per la tenuta dell’intero sistema. La spirale di eventi negativi – evasione, rivolte, incendi – si alimenta reciprocamente, richiedendo un intervento tempestivo e mirato per invertire la tendenza e garantire un sistema penitenziario sicuro, efficiente e rispettoso dei diritti fondamentali.