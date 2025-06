Aquileia: Pellegrinaggio di Fede e Studio nel Triveneto

Un Pellegrinaggio nell’Eredità di Aquileia: Istituzioni Teologiche del Triveneto Celebrano un Giubileo di Fede e StudioUn evento di profonda valenza storica e spirituale animerà domani il panorama ecclesiale del Triveneto. La Facoltà Teologica del Triveneto, la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, l’Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina di Padova e l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, uniranno le loro forze in un pellegrinaggio a Aquileia, un luogo di cruciale importanza per l’identità cristiana della regione. La celebrazione eucaristica, presieduta dal Segretario di Stato della Santa Sede, Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, rappresenta un momento di riflessione, rinnovamento e condivisione.Aquileia, culla della fede e fulcro culturale, incarna un passato di fervore religioso, di intenso dibattito teologico e di resilienza di fronte alle sfide storiche. Il luogo, testimone di una cristianizzazione profonda e di un ruolo strategico nella diffusione del cristianesimo nell’Europa centrale, diventa così il palcoscenico ideale per questo incontro inedito.Come sottolinea don Maurizio Girolami, preside della Facoltà Teologica del Triveneto, l’atto di convergere verso Aquileia non è un mero gesto simbolico, ma un “ritorno alle radici,” un atto di umiltà che richiama alla memoria del percorso compiuto dai predecessori, uomini e donne di fede che hanno trasmesso la fede attraverso persecuzioni, discordie e difficoltà di ogni genere. È un’occasione per riprendere in mano la “bussola” della fede, orientandola verso il futuro sulla scorta del ricco patrimonio storico e teologico che Aquileia custodisce.La Facoltà Teologica del Triveneto, nata nel contesto del Convegno di Aquileia del 1991, si pone come un’istituzione chiave per la formazione teologica universitaria del territorio. Oggi, grazie a una rete di collaborazioni che coinvolge quattro istituti teologici e sette istituti superiori di Scienze Religiose, la facoltà accoglie un numero significativo di studenti (1.556) ed è supportata da un corpo docente esperto (325), contribuendo attivamente alla crescita intellettuale e spirituale della regione.Il programma della giornata, denso di significato, si aprirà alle ore 10.30 con il ritrovo dei partecipanti nella piazza antistante la Basilica, dove Andrea Bellavite, direttore della Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, offrirà un’introduzione al contesto storico e artistico del luogo. A seguire, si svolgeranno due interventi di rilievo: uno di natura storico-patristica, tenuto da Maurizio Girolami, e uno teologico-spirituale, a cura di Marzia Ceschia. Il momento culminante della giornata sarà la celebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinale Parolin, un gesto di comunione e di rinnovamento spirituale per l’intera comunità ecclesiale del Triveneto.Questo pellegrinaggio rappresenta non solo un evento significativo per le istituzioni coinvolte, ma anche un’opportunità per l’intera regione di riscoprire le proprie radici cristiane, di riflettere sul significato della fede nel contesto contemporaneo e di rafforzare il legame con la storia millenaria di Aquileia, un patrimonio inestimabile per l’identità del Triveneto.