Arma 1814 Ski Challenge: Sport, Militari e Valori Alpini a Selva

“Arma 1814 Ski Challenge: Eredità, Sport e Valori Alpini tra Preparazione Militare e Sostenibilità verso Milano Cortina 2026″Dal 23 gennaio al 1° febbraio, Selva di Val Gardena si trasforma in un crocevia di sport, preparazione militare e celebrazione dei valori alpini con l’edizione 2024 dell'”Arma 1814 Ski Challenge”.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, ripropone la più complessa esercitazione alpina dell’Arma dei Carabinieri, trasformandola in una competizione sportiva di alto livello che vede confrontarsi oltre duecento militari in diverse discipline: sci di fondo, sci alpinismo, slalom gigante e altre specialità.

Oltre ai carabinieri, l’evento coinvolge atleti provenienti dall’Esercito, dalla Marina, dall’Aeronautica, nonché rappresentanze delle Forze di Polizia di Francia, Svizzera, Slovenia, Germania, Austria e del Qatar, a testimonianza del valore internazionale dell’esercitazione e della collaborazione tra le forze armate.

Promossa dal Ministero della Difesa, dall’Arma dei Carabinieri e da Difesa Servizi, l’iniziativa non si limita alla competizione sportiva, ma si propone come un’occasione per celebrare l’impegno e i valori dell’Arma, mettendo in luce le capacità operative in ambienti montani, in linea con la crescente attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale.

L’evento assume un significato ancora più ampio in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, durante le quali i carabinieri, insieme alle altre Forze Armate, garantiranno sicurezza e supporto logistico.

La partecipazione del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ‘Gspd’ sottolinea l’inclusività e l’attenzione alla valorizzazione delle capacità di tutti gli atleti.

Il ricco programma prevede anche un momento di riflessione e commemorazione dedicato alla memoria dei Caduti della Grande Guerra, con una suggestiva valorizzazione luminosa del Sacrario Militare di Pocol, un omaggio solenne e commovente.

Selva di Val Gardena, in sinergia con i Comuni di San Candido, Ortisei, Santa Cristina e Cortina, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano e con il supporto del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso la promozione della Carta Giovani Nazionale, si confermano partner istituzionali di un’iniziativa che unisce sport, tradizione, impegno sociale e preparazione militare, guardando al futuro e alle sfide che attendono il Paese.