Arresti e Sequestri: Svelato un Sistema di Riciclaggio da 20 Milioni

Un’articolata operazione congiunta tra la Procura della Repubblica di Bolzano e il Gruppo della Guardia di Finanza di Cremona ha portato all’arrestamento di due cittadini italiani, uno residente in Austria e l’altro imprenditore bresciano, nel contesto di un’indagine complessa che ha svelato un sofisticato sistema di riciclaggio di capitali illeciti. L’attività investigativa, durata anni, ha permesso di ricostruire un meccanismo volto a dissimulare l’origine criminale di ingenti somme di denaro, quantificate in oltre 20 milioni di euro.Il cuore dell’operazione risiede nella collaborazione di due individui, originari rispettivamente delle province di Padova e Treviso e stabilitisi in Austria, che hanno utilizzato una società austriaca di comodo per canalizzare i fondi. A partire dal 2020, queste figure hanno fatto confluire i proventi derivanti da evasione fiscale e altre attività illecite su un conto corrente bancario situato a Bolzano. Successivamente, le risorse finanziarie venivano trasferite in diverse giurisdizioni estere, tra cui Austria, Lituania e Cina, attraverso una rete intricata di transazioni. Un’interessante peculiarità del sistema era la struttura di “commissione” applicata: il 5% degli importi riciclati veniva trattenuto come profitto per gli organizzatori, con un ulteriore 1% destinato a coprire costi e commissioni bancarie, evidenziando una precisa e calcolata strategia di profitto.Il denaro riciclato, dopo essere stato movimentato attraverso le complesse operazioni transfrontaliere, veniva periodicamente restituito in contanti, per la stragrande maggioranza (94%), all’imprenditore bresciano, che fungeva da amministratore di fatto di un gruppo di sette imprese edili. Queste società, formalmente intestate a prestanome, erano state utilizzate per evadere imposte dirette e IVA per un ammontare superiore a 28 milioni di euro. I fondi da riciclare provenivano proprio dai conti correnti di queste società, creando un circolo vizioso di illeciti fiscali e riciclaggio di denaro.L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Igor Secco e supportata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Cremona, ha portato all’emissione di provvedimenti cautelari personali, con arresti domiciliari, a carico dei due principali indagati. L’operazione ha inoltre comportato il sequestro preventivo, a carico di otto società di capitali e quattro persone fisiche, di un significativo patrimonio immobiliare (15 immobili), rapporti finanziari (sette), quote societarie e denaro contante, per un valore complessivo che supera i 5 milioni di euro. L’indagine ha messo in luce una profonda connessione tra reati tributari e riciclaggio di denaro, dimostrando come l’evasione fiscale possa fungere da fonte primaria di capitali da riciclare, alimentando un sistema criminale transnazionale e complessa struttura di evasione e occultamento.