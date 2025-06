Auronzo di Cadore: Dinosauri tra le Tre Cime

Auronzo di Cadore: Un Viaggio Paleontologico alle Pendici delle Tre CimeQuest’estate, Auronzo di Cadore, scrigno di bellezza incastonato tra le maestose Tre Cime di Lavaredo, si trasforma in un ecosistema giurassico. Dal 14 giugno al 7 settembre, un’immersiva mostra diffusa, “All’alba delle Tre Cime – I dinosauri,” offrirà a visitatori di tutte le età un’esperienza senza precedenti, un’occasione per ripercorrere milioni di anni di storia evolutiva.Ventiquattro esemplari a grandezza naturale, fedeli ricostruzioni di creature che dominarono il Mesozoico, prenderanno vita in luoghi iconici del territorio. Dalle rive tranquille del Lago di Santa Caterina, dove i dinosauri si abbevereranno in uno scenario idilliaco, alle vette impervie del Rifugio Auronzo, a 2.333 metri di altitudine, dove un imponente Allosauro sorveglierà il panorama, ogni angolo del paese diventerà un palcoscenico per un viaggio nel tempo.L’iniziativa, evoluzione di un progetto di successo già realizzato nel 2022 a Selva di Cadore, non si limita a un’esposizione statica. L’obiettivo è quello di creare un’atmosfera palpabile, un senso di immersione che trascenda la semplice osservazione. Il territorio, infatti, è ricco di testimonianze paleontologiche: orme fossili incise nella roccia, tangibili tracce del passaggio di queste creature primordiali, che si possono ammirare percorrendo i sentieri che costeggiano i rifugi Auronzo, Lavaredo e Locatelli.La mostra si arricchisce di un elemento di forte impatto culturale: i riferimenti alle celebri produzioni cinematografiche della saga di Jurassic Park e Jurassic World Dominion, quest’ultimo girato proprio ad Auronzo, accendono l’immaginario collettivo e contribuiscono a creare un’esperienza coinvolgente, che mescola scienza, arte e intrattenimento.Come sottolinea Anna Zandegiacomo De Zorzi, delegata alla cultura del Comune di Auronzo, l’eredità visiva della saga di Jurassic Park ha profondamente influenzato le generazioni attuali. Auronzo, con la sua bellezza scenica, si è rivelata un set naturale ideale per le riprese di Jurassic World Dominion, contribuendo ad accrescere la sua risonanza internazionale.Il percorso espositivo, ospitato nel Museo di Palazzo Corte Metto, si articola in otto sale tematiche. Le ricostruzioni a grandezza naturale, realizzate con maestria dai Geomodel di Quarto d’Altino e dal team di Dinosauri in Carne e Ossa, dialogano armoniosamente con le collezioni naturalistiche del museo, creando un connubio perfetto tra rigore scientifico e suggestione artistica. Le sezioni dedicate alle scoperte paleontologiche avvenute sulle Dolomiti, alla formazione geologica di questo angolo di mondo triassico e alla fauna che lo abitò, con un focus particolare sugli arcosauri e i primi dinosauri, promettono di essere particolarmente illuminanti. Un’occasione unica per riscoprire le origini del nostro pianeta e il suo affascinante passato.