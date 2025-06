Autonomia differenziata: una riforma per il futuro dell’Italia.

L’autonomia differenziata, lungi dall’essere una questione meramente regionale, rappresenta una potenziale riforma strutturale capace di rimodellare il tessuto economico e amministrativo dell’Italia. Un modello virtuoso, come quello sperimentato con successo in Friuli Venezia Giulia, offre spunti concreti per ripensare il rapporto tra Stato e territori, liberando risorse e stimolando una crescita più mirata e sostenibile.Il percorso avviato dal Veneto, con la sua lungimiranza nel sottoporre la questione al voto popolare, ha contribuito a elevare il dibattito su un tema cruciale per il futuro del Paese, trasformando una rivendicazione inizialmente minoritaria in un nodo centrale del dibattito politico. Il governatore Fedriga, nel sottolineare l’importanza di questa iniziativa, evidenzia come la capacità di gestione autonoma, se accompagnata da responsabilità e trasparenza, possa generare un circolo virtuoso di investimenti e sviluppo. L’esperienza friulana, che ha visto un incremento significativo delle risorse disponibili – da un assestamento di bilancio di 80 milioni a oltre 1,3 miliardi – dimostra come la maggiore autonomia finanziaria, abbinata a una gestione efficiente, possa tradursi in un aumento delle entrate e in una capacità di investimento superiore. Questo non si configura come un “avere di più”, bensì come la possibilità di “decidere meglio”, indirizzando le risorse verso priorità locali, tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche di ciascun territorio.L’autonomia differenziata non implica una frammentazione del sistema nazionale, ma un rafforzamento della collaborazione interregionale, come testimoniato dall’attività della Conferenza delle Regioni. Un processo di autonomia efficace presuppone un dialogo costruttivo e una condivisione di esperienze positive, al fine di garantire un’applicazione uniforme dei principi e una convergenza verso obiettivi comuni.La riforma dell’autonomia differenziata, quindi, si propone come uno strumento per modernizzare l’Italia, rendendola più agile, efficiente e capace di rispondere alle sfide del futuro. Un Paese che investe nell’autonomia dei territori è un Paese che investe nel proprio futuro, promuovendo la crescita, l’innovazione e il benessere dei suoi cittadini. Il percorso intrapreso dalle Regioni virtuose rappresenta un esempio da seguire, un modello da adattare e migliorare, al fine di costruire un’Italia più forte e competitiva.