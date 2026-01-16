Autopsia ad hoc: si cerca la verità sulla morte di Annabella

Martedì prossimo, il laboratorio di Anatomia Patologica dell’Università di Padova ospiterà un’autopsia complessa e delicata: quella di Annabella Martinelli, la giovane studentessa di ventidue anni la cui scomparsa, avvenuta nella notte dell’Epifania, ha scosso la comunità padovana.

Il ritrovamento del suo corpo, nella zona di Teolo, impiccata ad un albero, pone fine a una settimana di ricerche angoscianti, ma apre un’indagine giudiziaria che il sostituto procuratore Martina Varagnolo ha immediatamente avviato.

L’obiettivo primario dell’autopsia, diretta da un team di esperti in medicina legale, è quello di accertare con la massima precisione le cause e le modalità della morte.

Si procederà ad un’analisi dettagliata e minuziosa, che andrà oltre la semplice constatazione del metodo impiegato, per escludere con certezza qualsiasi ipotesi di cause esterne, di lesioni preesistenti o di condizioni mediche che avrebbero potuto aver contribuito all’evento.

Si valuteranno, inoltre, la presenza e il significato di eventuali tracce biologiche o sostanze tossiche che potrebbero fornire elementi aggiuntivi per la ricostruzione degli eventi.

Le indagini preliminari, condotte a 360 gradi, hanno al momento orientato le forze dell’ordine verso un quadro compatibile con il suicidio, sebbene questa interpretazione debba essere confermata o smentita dagli esami medico-legali.

La decisione del sostituto procuratore Varagnolo di disporre l’autopsia riflette la necessità di una verifica rigorosa e imparziale, al fine di escludere qualsiasi dubbio ragionevole e garantire la trasparenza dell’inchiesta.

Il corpo di Annabella Martinelli, dopo le operazioni medico-legali, sarà restituito alla famiglia, che potrà così organizzare il rito funebre e dare degna sepoltura alla loro figlia.

Questo momento, profondamente doloroso, sarà preceduto da un periodo di attesa e di incertezza, mentre la comunità intera si stringe attorno ai familiari, provati da una perdita improvvisa e incomprensibile.

La speranza è che l’autopsia possa fornire risposte concrete e contribuire a fare luce su questa tragica vicenda, offrendo, seppur parzialmente, un po’ di conforto a chi ne ha più bisogno.

L’inchiesta prosegue parallelamente, con la raccolta di testimonianze e l’analisi di possibili elementi che possano far luce sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica conclusione.