Aymane, 16 anni, eroe in acqua: il Polesano in lutto.

Un’onda di profondo cordoglio e sgomento avvolge la comunità polesana e l’intera regione veneta a seguito della perdita di Aymane Ed Dafali, un ragazzo di soli 16 anni, strappato alla vita in un atto di eroismo disarmante. La sua scomparsa, avvenuta nel tentativo di soccorrere due bagnanti in difficoltà, solleva interrogativi dolorosi e stimola una riflessione urgente sui valori di altruismo e coraggio.Aymane, originario del villaggio di Jbiel, nei pressi di Marrakesh, aveva lasciato il suo paese natale tre anni fa, trasferendosi in Italia con la sua famiglia, che ha trovato una nuova casa a Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo. La sua presenza, seppur breve, ha lasciato un segno tangibile nella realtà locale, testimoniata ora dal profondo dolore espresso da amici, vicini e istituzioni.L’atto di coraggio compiuto da Aymane trascende la semplice compassione: rappresenta un esempio luminoso di come l’umanità possa manifestarsi in gesti inaspettati, anche a costo del sacrificio personale. Come sottolinea l’assessora regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione, Valeria Mantovan, la sua azione non deve cadere nell’oblio, ma ispirare le generazioni future. Il deputato del Partito Democratico, Marco Furfato, aggiunge con amarezza che il giovane ha offerto la sua vita nel gesto più nobile e disinteressato che si possa concepire.La dinamica dell’evento, che si è consumato ieri sera nelle acque del Logonovo, un canale dove la balneazione è vietata e che separa Lido Estensi e Lido Spina, ha aggiunto un ulteriore velo di tristezza. Dopo essersi tuffato dal pedalò, insieme ad alcuni amici, Aymane è scomparso, lasciando dietro di sé un’eredità di speranza e un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva. L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza delle acque interne e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione dei giovani rispetto ai rischi legati alla balneazione in aree non designate. Ma al di là delle responsabilità e delle misure preventive, emerge con forza l’immagine di un giovane uomo, Aymane, capace di un gesto di generosità che lo consacra come eroe, un simbolo di umanità da ricordare e da celebrare, affinché la sua memoria possa illuminare il cammino di chi lo seguirà. La comunità locale, profondamente scossa, si stringe attorno alla sua famiglia, offrendo sostegno e condividendo il dolore per questa perdita irreparabile.