Bambini palestinesi feriti: il Veneto accoglie e cura, un atto di umanità.

Ieri sera, alle porte di Verona, si è consumato un gesto di umanità che trascende i confini geografici e politici. Quattro infanti palestinesi, il cui fragile peso non supera gli otto anni, sono stati accolti all’aeroporto militare di Villafranca, portatori di ferite fisiche ed emotive che testimoniano la devastazione di un conflitto. Il Veneto, forte del suo sistema sanitario all’avanguardia, ha risposto ad un appello silenzioso, offrendo un rifugio e la possibilità di cure specialistiche per questi piccoli esseri umani.L’accoglienza è stata immediata e organizzata: quattro ambulanze del 118, coordinate dai direttori del Servizio di Emergenza Sanitaria (SUEM) di Verona e Padova, Adriano Valerio e Andrea Paoli, hanno garantito un trasferimento sicuro e tempestivo. Due dei bambini, un bambino di cinque anni affetto da un’immunodeficienza severa aggravata da grave denutrizione e un neonato di quattordici mesi con una complessa patologia interna, sono stati indirizzati all’Ospedale Borgo Trento, dove i reparti di Oncoematologia Pediatrica e Chirurgia Pediatrica si sono prontamente attivati. La diagnosi definitiva del bambino con immunodeficienza richiederà un periodo di osservazione di circa dieci giorni, mentre le prime valutazioni del neonato hanno già avuto luogo.Parallelamente, l’Azienda Ospedale-Università di Padova sta dedicando la sua competenza a un bambino di otto anni con lesioni oculari traumatiche e un bimbo di due anni con ustioni estese e traumi facciali. Questi ultimi, pur non versando in pericolo immediato di vita, necessitano di un intervento multidisciplinare che coinvolga chirurghi plastici e specialisti oculistici per affrontare le complesse lesioni e ripristinare, ove possibile, la funzionalità e l’estetica. L’iniziativa, lungi dall’essere un episodio isolato, si inserisce in un percorso di assistenza continuativa. Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha sottolineato come l’arrivo di questi quattro bambini elevi a otto il numero complessivo di infanti feriti provenienti da Gaza che hanno ricevuto cure mediche in regione nell’ultimo anno. Questa cifra, seppur piccola, rappresenta un impegno concreto e tangibile nel fronteggiare una crisi umanitaria che affligge un intero popolo. Oltre all’assistenza medica primaria, un aspetto cruciale di questo percorso terapeutico è rappresentato dal supporto psicologico. La sofferenza traumatica lasciata da eventi bellici, soprattutto nei bambini, può avere ripercussioni a lungo termine. Un team di psicologi e terapisti sarà quindi presente per affrontare le implicazioni emotive e cognitive, offrendo un ambiente sicuro e accogliente per elaborare il trauma subito.L’accoglienza di questi bambini è un atto di solidarietà che va al di là delle divisioni ideologiche e politiche, un potente promemoria della nostra comune umanità e della responsabilità di proteggere i più vulnerabili, indipendentemente dalla loro origine o religione. È un investimento nel futuro, un atto di speranza che mira a ricostruire non solo corpi feriti, ma anche anime spezzate.