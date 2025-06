Beagle a rischio: il Tar sospende, etica e sperimentazione in bilico.

Il destino incerto di quasi 1600 beagle, destinati a un futuro di sperimentazioni invasive, continua a pendere per un rinvio del Tar del Lazio. La vicenda, sollevata dalla Lega Antivivisezionista (LAV), espone una complessa interazione tra interessi commerciali, diritto alla sperimentazione scientifica e, al centro, la questione etica dello sfruttamento animale.Le autorizzazioni rilasciate alla società Aptuit, una multinazionale veronese operante nel settore della ricerca farmaceutica, erano state contestate da Lav (Lega Italiana per la Protezione Animale). Finora, due di queste autorizzazioni sono state sospese, e la stessa Aptuit ha subito un sequestro per gravi maltrattamenti nei confronti di 51 animali, ora affidati a LAV per ulteriori accertamenti investigativi.Durante l’udienza, la difesa di Aptuit ha tentato di argomentare a favore della prosecuzione delle ricerche, proponendo una strategia che, pur apparentemente riduttiva, solleva interrogativi profondi. La richiesta mirava a condurre esperimenti farmacogenomici sui beagle già impiegati in studi tossicologici, adottando una metodologia “traslazionale”. Questo approccio, pur promettendo di dimezzare il numero di animali utilizzati, intendeva contemporaneamente intensificare il numero di esperimenti su ciascun individuo. La giustificazione addotta riguardava la presunta “moderazione” del dolore inflitto agli animali, un’affermazione contestata con forza dalle associazioni animaliste.Un presidio, organizzato dalle principali associazioni italiane tra cui Leal, ha visto la partecipazione di attivisti e cittadini riuniti per protestare contro la situazione. Il cuore della loro protesta risiede nella denuncia di una pratica che riduce gli esseri senzienti a mera merce di scambio, condannandoli a sofferenze inenarrabili. L’idea di sottoporre animali già traumatizzati a ulteriori esperimenti viene percepita come un atto di barbarie, un’ulteriore negazione della loro dignità intrinseca.La questione etica che emerge è complessa: come bilanciare il progresso scientifico con il rispetto per la vita animale? L’affermazione, da parte di Aptuit, di una “moderazione” del dolore solleva dubbi sulla reale sensibilità verso la sofferenza degli animali. La mera quantificazione del dolore non ne esclude l’orrore, né giustifica lo sfruttamento. Ogni essere senziente possiede un valore che trascende la sua utilità per la ricerca scientifica. La vicenda dei beagle di Verona incarna una sfida cruciale per la società contemporanea: definire i limiti etici della sperimentazione animale e garantire il rispetto dei diritti fondamentali di ogni creatura vivente. Il rinvio del Tar del Lazio lascia aperta una ferita nel dibattito pubblico, un monito costante sulla necessità di ripensare il nostro rapporto con il mondo animale.